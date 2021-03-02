內地官方日前發佈去年的全年國內生產總值（GDP）增長為2.3%，大力宣傳中國是少數在疫情下GDP增長的主要經濟體。不過，有報道指，疫情下最少有百萬間實體小店已捱不住倒閉，尤以江蘇、廣東、山東三省情況最嚴重。呼籲官方協助推動減租、容許地攤經濟及利用大數據針對小店放貸，協助小店渡過疫情難關。

內媒根據企業資料查詢網站企查查數據，發現去年1至11月，已吊銷301萬間個體戶、個轉企等，企查查數據分析師崔凡指，即使排除網店、流動攤販，小店倒閉數量仍達上百萬間。

報道指，以天津深受年輕人喜迎的營口道潮流商圈為例，在900米長道路一側，其44間店舖已有17間停業、多間在轉讓中，又引述當地的酒吧老闆指「整條街的店舖都深陷掙扎」，可見經營狀況的惡劣。

根據數據分析，內地東部的小店倒閉數量多過中西部，江蘇、廣東、山東居重災區頭三位。而位處旅遊區、商業街的小店倒閉數量又明顯高於住宅區。

至於捱不住疫情關門的小店，69.4%是經營不足5年。從天津、長春、瀋陽、成都、廣州等城市情況來看，教育、健身、洗浴等行業倒閉多。

由於小店原有業務難以維生，上海有小店違法改造色情直播間以交租，更多是小店老闆跑路避債。

報道指，按2019年第四次全國經濟普查數據，一家個體工商戶可帶動2.37個人就業。估計疫情至今已逾百萬家小店倒閉，將嚴重影響就業。又指綜合多名專家意見，認為政府應出手協調業主減租、放寬地攤經濟，及引導數碼金融向信貸風險低的小店融資，令小店經濟能維持下去。

澎湃新聞

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