21世紀，內地仍然有盲婚啞嫁。日前，河南駐馬店一段婚嫁短片在網上瘋傳，片中女生一臉稚氣，而且不斷哭泣，令人質疑她未成年兼且被逼婚，及後才證實她是智障人士並已成年，經父母同意下嫁給同村55歲的男子，傳禮金為1萬元人民幣 （約1.2萬港元）。當地政府調查後指，由於涉事女子不能表達意願，雙方只可同居，但不能領結婚證。

片段顯示，一位中年男子和女子並排而坐，兩人胸前分別扣着新郎、新娘胸花。女子不停哭泣，男子拿着紙巾為她抹淚水。其後，相信是女子的母親身穿紅衣入鏡，並臉帶微笑。拍攝者開口安慰女子：「別哭了，你是來享福的，新郎很好。」

影片攝於河南省駐馬店市泌陽縣高店鎮，因影片中女子看起來只有13、14歲，令不少網民誤會她未成年，又擔心她被逼婚而一直哭泣。但55歲的新郎張先生澄清，指新婚妻子今年22歲，屬於智力低下且不能自理，而婚姻已得到女方家長同意。

張先生指自己早年在廣州的地盤工作，後因父親生病，約5年前回到老家，由於「家裏底子薄，一直沒娶到老婆。」直到一個月前，經媒人介紹與新娘父母見面，新娘父母見他為人老實，遂同意這件婚事，未有要求張先生支付禮金。上月27日，他前往新娘家接親，並辦了三桌酒席，目前未領取結婚證。

張先生又透露，新婚妻子殘疾程度嚴重，既不會說話，也不能走路。他靠種地為生，需照顧妻子和卧病在床的老父，生活壓力大，但承諾會盡力「一輩子對她好」。

事件引起駐馬店市委宣傳部、公安局、殘聯、民政局及婦聯等部門關注，紛紛介入調查事件有否涉及侵害女性權益，其中高店鎮派出所證實，新娘符合法定結婚年齡；惟駐馬店民政局則稱，當局會視乎智力低下者的情況，決定是否為他們辦理結婚證，若有關人士不具有民事能力行為，如未能回答職員問題，當局就不會辦理結婚證，婚約就不能生效。

泌陽縣政府亦與公安、民政、婦聯和法院多個部門組成聯合調查組，最終於3月1日確認二人婚姻屬於雙方家庭願意，符合法定年齡，不存在強迫嫁娶行為。但由於女方不能表達意願，根據相關法規，雙方可同居，但不能領結婚證，而二人日後所生孩子，可辦理准生證及落戶。

內地網民講啲乜：

毆陽逸敬：鄉下農民炸了幾條河裏的小魚仔也要出警拘留，這個就是買賣人口居然沒人管。

東東天真不無邪：她媽好惡心，怎麼笑的（得）出來，沒感情就別生啊，我的天，快窒息了，婦聯呢？

KISAMA：買的是子宮，賣的是良心。

李正直他小時候：生無恩，養有責，即使智力低下，她也不是一件商品。

新浪微博／上游新聞／澎湃新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！