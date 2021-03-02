去年曾獲國際婦女勇氣獎的新疆女醫生薩吾提拜（Sayragul Sauytbay），因對外界透露中共壓迫新疆維吾爾族的真相，被迫流亡瑞典，至今仍經常受到中共騷擾，但她仍勇於揭露中共在新疆的惡行，昨（1）日更被授予紐倫堡國際人權獎，以表彰她為捍衞中國少數民族權益所作出的努力，頒獎典禮將於5月15日在德國紐倫堡歌劇院舉行。

紐倫堡人權獎每兩年頒發一次，德國紐倫堡市長柯尼希（Marcus Koenig）表示，薩吾提拜是反映中國宗教少數群體命運的代表性人物，她向世人揭露了再教育營中的狀況，以及北京企圖推翻西方民主的長遠計劃。

薩吾提拜則對獲獎感到高興，她認為獎項是歐洲、土耳其和哈薩克斯坦熱愛真相的人民共同取得的勝利，她又提到她與中共鬥爭才剛剛開始，在得到西方國家的支持下，將對中國政府造成沉重打擊。

薩吾提拜出生於新疆的伊犁哈薩克自治州，大學時主修醫科，當過醫生、老師和幼兒園園長，她亦曾被送入再教育營為少數族裔上漢語課，她曾向自由亞洲電台透露，在再教育營曾目睹一名同族21歲年輕女子被警員輪姦，同族只能「無能為力的站在原地」，令她難以接受，更因此失眠、患上失憶症。

及後，薩吾提拜得知自己將會被抓捕，遂於2018年3月逃往哈薩克，但被哈薩克當局以非法入境罪逮捕。她在哈薩克法庭披露中共如何在新疆建立再教育營、關押穆斯林信眾，勇敢說出自己的遭遇與親眼見證的一切，讓世界對中國的質疑有了鐵證，也成為首批揭露新疆大規模拘禁少數民族的人之一。

哈薩克法庭其後裁定薩吾提拜利用偽造文件非法越境，但考慮到「情況特殊」，以及遣返回中國可能遭遇的情況，允許她留在哈薩克。目前，她與家人已獲得瑞典政府政治庇護，定居在瑞典，但即使身處北歐，中國對她和她家人的騷擾，從未曾停止。

自由歐洲電台／德國之聲

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