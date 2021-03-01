中共黨刊《求是》雜誌，刊出習近平去年中央全面依法治國工作會議上部份講話，當中批評極個別法律從業員，「政治意識淡薄，甚至惡意攻擊我國政治制度和法治制度」，要將擁護黨領導，作為法律從業人員的基本要求。

《求是》雜誌披露，習近平當日罕有談到法律服務隊伍，形容他們是依法治國的重要力量，總體而言是好的，但也存在不少問題，有的熱衷「揚名逐利」，行為不端、誠信缺失；極個別人員政治意識薄弱，甚至惡意攻擊中國政治制度和法治制度。他提出，要把擁護中共領導、擁護社會主義法治作為法律服務人員從業的基本要求，加強教育、管理、引導，引導法律服務工作者堅持正確政治方向，依法依規誠信執業，滿腔熱忱投入社會主義法治國家建設。

習強調，堅持黨對全面依法治國的領導，決不照搬別國模式和做法，不走西方所謂「憲政」「三權鼎立」「司法獨立」的路。他又稱，中國有14億人口，注定中國不能成為「訴訟大國」。法治建設要抓前端、治未病，完善預防性法律制度，以及社會矛盾糾紛預防化解機制。

不斷加強律師行黨建工作

事實上，內地近年不斷加強律師行黨建工作。據中華全國律師協會（全國律協）去年數字，中國專職執業律師中的黨員人數超過13萬名，建立一萬多個律師行業黨組織，為無黨員律師所選派6,000多名黨建指導員。

本報向內地不同律師了解，現時較大的律師行都有黨建組織或黨建指導人員，指是政法委要求，但暫時只是「他們在搞活動」，認為象徵意義大於實際作用。

亦有律師指，整體上都有要求，但各地鬆緊不一，他們律師所的黨建組織要求不斷發文章、過組織生活，但如果不是黨員，可以「找藉口不聽」。

《求是》/《蘋果》記者