米餅是嬰幼兒成長中最常吃到的食品之一，但曾經在港出售、台灣展裕國際有限公司旗下品牌「樂扉」的有機嬰兒米餅，被揭發在生產過程中使用工業用氮氣封存食物，而且工廠不時有蟑螂、老鼠出沒，衞生情況令人側目。有台灣專家認為，非食品氮氣或夾雜其他雜質，危害發育中的嬰幼。展裕國際發表聲明道歉，承認在製作流程上有疏忽缺失，並宣佈消費者可就6款嬰兒米餅退款。

樂扉一名前員工向台媒爆料，指公司老闆為節省成本，在嬰幼兒有機米餅包裝中加入工業用氮氣封存食物，員工提供的片段見工場衞生情況非常惡劣，如地面散落米通無人清理，不時有蟑螂出沒，機器上更滿是老鼠屎，甚至見老鼠板上還黏着一隻半死不活、正在掙扎的老鼠。

該員工透露，老闆使用工業用氮氣至少4年，有員工曾擔心工業用氮氣對人體有害，曾力勸老闆改用可供食用的氣體，但老闆一意孤行，更辭退該員工。

新北市衞生局接報後到工場巡查，目前已封存6款共約497公斤的產品，以釐清產品安全疑慮，並在工廠內發現有工業用氮氣，已要求生產商於限期前改善。

長庚醫院毒物科主任顏宗海解釋，由於食物可能因接觸氧氣而變質，所以會添加氮氣濃度、把氧氣濃度降低。但如在食品中加入非食品級氮氣，則或會因濃度不純夾雜其他雜質，可能危害健康，但最後需經化驗才能明確知道影響身體哪些器官。由於嬰兒器官還在發育中，如果食品受到污染，「嬰兒比成人更加脆弱」。

樂扉食品負責人蔡文淵網上拍片認錯，並三度鞠躬，展裕國際今（1）日亦發聲明，承認自身疏忽而犯錯，會回收6款有問題的產品，消費者亦可申請退款。

6款需要回收的產品包括「有機蘋果米餅及其體驗包」、「有機紫米餅（有機黑糯米餅）」、「有機胡蘿蔔米餅」、「有機波菜米餅」、「有機香蕉米餅」及「有機南瓜米餅」。《蘋果》記者發現HKTVmall網站曾有「有機胡蘿蔔米餅」出售，售出超過40盒；Big Big Shop亦曾出售樂扉的「有機波菜米餅」，標榜食品獲台灣有機農產品、台灣採園有機認證，但目前已下架。

台灣鏡新聞／Heho健康

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