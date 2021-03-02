英國外交發展部（Foreign, Commonwealth and Development Office）負責人就香港起訴47名民主派人士時評論指，「證明香港《國安法》被用以壓制政治異見，香港《國安法》違反《中英聯合聲明》。」中國駐英使館發言人於倫敦時間1日駁斥英方涉港言論錯誤，「英方有關言論混淆是非、顛倒黑白，干涉中國內政和司法主權，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

華使館發言人指出，首先，香港依法辦案不容歪曲和詆毀。中國是法治國家，香港是法治社會，任何人都不能凌駕於法律之上。相關人員（47名民主派人士）去年組織、策劃、參與所謂「35+初選」行動及「攬炒香港」計劃，企圖癱瘓特區政府、令香港陷入深淵，涉嫌違反香港《國安法》、顛覆國家政權。香港有關機構依法拘捕並起訴相關人員，為正當執法和司法行為，不容歪曲和詆毀。

第二，所謂香港《國安法》被用以壓制政治異見純屬無稽之談。《國安法》旨在有效堵塞香港在國家安全方面存在的法律漏洞，有效保障香港民眾的民主權利和廣泛自由。國安法實施以來，香港開啟了由亂向治的轉折，香港民眾的各項權利和自由依法得到更好保障。

第三，所謂香港《國安法》違反《中英聯合聲明》完全是個偽命題。中國政府管治香港的依據是中國《憲法》和香港《基本法》，而非《中英聯合聲明》。香港《國安法》根據中國《憲法》而制定，並通過《基本法》成為香港法律制度的組成部份。《中英聯合聲明》的核心要義是確保中國收回香港，香港回歸後，《中英聯合聲明》的歷史使命已經完成。英國無權藉口《中英聯合聲明》干預香港事務、干涉中國內政。

第四，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外來干涉的決心堅定不移。中方敦促英方尊重事實，尊重法治，摒棄雙重標準和政治操弄，客觀公正看待香港《國安法》和有關機構依法履職行為，立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政和司法主權，不要在錯誤道路上越走越遠。

胡錫進籲美國離全體中國人遠點

另一方面，《環球時報》總編輯胡錫進昨晚連發兩條微博，聲言對戴耀廷等47人被控「串謀顛覆國家政權」罪，「這是香港《國安法》實施以來涉及嫌犯最多的一次追究」。他批評，美英和歐盟作出反對這一控罪的表態，其中美國國務卿布林肯稱美國「與香港人民站在一起」，國家安全顧問沙利文更是直接表示與香港「勇敢的活動人士」站在一起。

胡錫進指出，然而這些年的一個重要經驗是，當美國宣揚與誰站在一起時，就意味着華府「在誤導、坑害誰」。沙利文的發言更把47人「充當美國對抗中國的工具」。他反諷在支持、讚揚衝擊香港法治的人之前，美國需要用感謝今年1月衝擊美國國會的那批「勇敢人士」來為世界做表率。那些人那樣做至少還是為了保衞總統，反對他們認為的「選舉舞弊」，而香港的這批疑犯除了破壞，沒有貢獻任何哪怕是聲稱的建設性。

胡又指，47名香港人在去年7月搞「初選」，而香港的《選舉法》根本沒有初選的設置，完全是一次非法行動。西方一些國家有初選，但那是選舉制度裏的一部份。「香港那些違法者在民主制度之外組織干預選舉的活動，其目的是為了開展政治動員，匯集最終可以顛覆香港憲制、癱瘓特區政府的力量。」

他又放話指，國家沒有任何要「毀掉香港民主」的意思，堅持一國兩制是中國全社會的真實意願，而且要由愛國者治港，這天經地義。難道美英各地的治理者可以是不愛他們國家的人嗎？「中國不認美英等西方力量強加到香港事務頭上的奇葩邏輯，我們已經看穿他們就是想讓香港亂，我們已經失去了與他們繼續掰扯的耐心，對他們的各種叫囂嗤之以鼻。」

最後，他認為，那些在香港採取激進行動對抗《國安法》的人都將遭到制裁，《國安法》是有牙的老虎。讓西方去給他們短暫而廉價的誇讚吧，中華民族悠長的歷史一定會把他們釘在賣國賊的恥辱柱上。

《中國日報》／新浪微博

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！