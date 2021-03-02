全國政協會議於後日（4日）在北京召開，全國政協第十三屆全國委員會常務委員會昨通過議程，主要聚焦在「十四五規劃」和《2035年遠景目標綱要草案》。在會議舉行在即，全國政協委員、同心俱樂部監事會副主席、香港先通投資集團董事長鄭旭於2月28日在海南病逝，終年65歲。

全國政協委員、同心俱樂部主席陳紅天撰文悼念鄭旭，對他逝世表示沉痛的哀悼和深切的懷念。鄭旭居港30多年，曾受到特區政府和行政長官的表彰。他長期從事石化、能源商貿進出口業務；並在四川、貴州、河南、甘肅等地共同捐建「希望小學」、中學教舍、殘疾人福利工廠、老人福利院等等。

鄭旭的好友陳紅天憶述，香港回歸後，原本「港督府」作為行政長官官邸，特區政府公開徵集易名「稱謂」，鄭旭建言「禮賓府」，獲得採納；當年鄭旭為行政長官官邸「新名」反覆思考不得要領，便拿出珍藏的茅台酒，從晚上7時多到凌晨1時，一斤茅台喝下，靈感突起，一揮而就，提筆寫下「禮賓府」的名稱及文案。

陳紅天又透露，鄭旭育有2女1子，負笈美國。

2021年的全國政協會議的建議議程包括：聽取和審議中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會工作報告和全國政協十三屆三次會議以來提案工作情況的報告；列席中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第四次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和《2035年遠景目標綱要草案》。

澎湃新聞／《大公報》

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