內地人愛駕駛電動車，除因價格不高，亦因電費便宜，但駕駛電動車也要遵守交通規則，廣西日前就有一名駕駛電動車的大媽逆線行車，被交警發現，令人吃驚的是，她被截查時竟掏出一本「老司機資格證」，並聲稱花了5,000元人民幣（約6,000港元）取得證件，令交警哭笑不得，交警最後只好沒收其「駕駛證」。

事發於上月27日，廣西賀州巿的交警巡邏期間，攔停一名騎着二輪電動車逆線行車的大媽，並要求她出示駕駛證、行駛證。令交警意外的是，大媽竟掏出一份封面寫上「秋名山車神協會」的「老司機資格證」，打開證件內頁，見製作認真，有女事主的相片和姓名，更有一個紅色印章，幾可亂真，但仔細觀察就會發現印章屬「秋名山車神協會」，文字亦是惡搞居多。

交警詢問女事主證件從何得來，女事主支吾以對，又聲稱花了5,000元辦證，從大媽的神情可知遇到交警前，她似乎不知道「駕駛證」是無效。

最後，交警批評大媽逆線行車，又向大媽解釋開車需持有合法駕駛證、行駛證後，就放走這位「秋名山車神協會會員」。

內地網民講啲乜：

對不起我是磚家：騎電動車需要甚麼駕駛證？？真的不是拍戲橋段嗎？

杭州巨響：今天是星期六，所有人都在等着你和你的AE86。

全網第一殘忍鋼鐵直男：又好笑又心酸，騙老人錢的人有良心嗎？

許嵩命：還用問嗎？拓海給的。

賀州交警微博

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