武漢肺炎疫情肆虐，港人無法到日本旅遊，中國國家主席習近平亦同受影響，去年原本要以國賓身份訪日，但計劃擱置，今年亦無法成行。日本傳媒報道除了疫情因素及釣魚台問題爭議，今年中國侵害人權等行徑受到國際關注，日本官員認為即使疫情平息，習近平訪日今年也難以實現。

侵港疆人權使日本卻步

日本產經新聞報道，中日兩國政府原本打算安排習近平去年4月以國賓身份訪日，但受到武漢肺炎疫情影響，去年3月宣佈延期，日本政府曾經表示兩國會安排更好的時間讓習近平出訪。但中日兩國後來已沒有討論訪日的具體行程，主要是未知疫情何時平息，此外，中國行徑也是一大障礙。報道指去年中國海警船在釣魚台周邊海域出沒多達333天，創新高紀錄，令局勢緊張。去年6月，中國以「港區國安法」逮捕香港民主派人士，又被美國認定對新疆維吾爾族進行「種族滅絕」，如果日本邀請習近平以國賓身份訪日，很可能釋出錯誤訊息，讓海內外認為「日本默認中國的做法」。

澳洲同樣與華關係緊張，澳洲國立大學昨天公佈統計數據，指去年中國在澳洲投資的金額暴跌近三分二，只剩不足10億澳元（約60億港元），自2016年開始，連續四年萎縮，反映當地對中國的超級強權意圖日益警戒，影響雙邊經貿往來。

中央社/日本產經新聞