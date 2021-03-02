內地再有愛國教授被揭身口不一。曾發表文章呼籲政府重啟「上山下鄉」運動，以解決青年城市就業問題的北大教授于鴻君，被指自己的子女，分別在澳洲及美國波士頓讀書，遭網民狠批虛偽，是極力反美但又自己走去美國生活的「陳平第二」。

于鴻君現為北大黨委常務副書記，兼任北大馬克思主義學院院長，負責意識形態的部份。

于鴻君被指早於2009年在網易財經的訪問中，已提出要啟動新時代的大學生上山下鄉運動。至2018年發表〈北大教授：建議國家啟動「新時期上山下鄉工程」〉文章而廣為知。當時他呼籲官方應該考量金融危機等因素，選招200萬大學生到農村當教師、醫護人員、農業技術員，來解決青年的就業問題。

不過網易用戶「峰悅文摘」日前發文，指有網民發現于鴻君並未身體力行，把子女送回農村學習，而是分別將兒子送到澳洲深造，把女兒送去波士頓進修。

內地時評人王亞軍於Twitter發文批評于鴻君：「全家都拿到外籍，回國鼓吹戰爭，把兒女送出國門，回國號召參軍，北大這位于教授，女兒在美國『上山』，兒子在澳洲『下鄉』。由此可見，不離開中國大陸，就不配愛國！」

他還用九宮格照片嘲諷把兒女送去國外的一堆「愛國」名人，包括「局座」張召忠、「帶貨專家」鍾南山、反美復旦授陳平等。

不少網民批評于鴻君虛偽，指他負責意識形態，自己卻「政治不正確」把子女送到外國，有人甚至批評他是「真正賣國賊」、「這些兩面派少嗎？」、「當面一套背後一套」、「現在都獨生子女，誰願意把孩子送過去？」、「最大的愛國就是賣國」等。

上山下鄉運動發生於1950至1978年，文革期間達到高峯，當時中共前後組織最少1,600萬城市知識青年（知青）下放到農村，參與勞動建設及生活，中共總書記習近平，於1969年亦曾以知青身份，插隊陝西梁家河村7年。

由於城市及農村生活條件差異極大，不少知青難以適應，設法逃走。上山下鄉期間，亦廣泛出現女知青遭性侵事件。

習近平在2019年提出號召1,000萬人次的都市青年，在未來3年到貧困農村過暑假，參與科技、醫療和文化發展，推動振興農村，則被外界視作「上山下鄉2.0」。

《自由時報》／微信公眾號直隸讀書

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