第十三屆全國人大四次會議和全國政協第十三屆四次會議（下稱：全國兩會）將於本周四（3月4日）起在北京召開，不過除了關於當局陸續加強保安維穩措施，以及部份人大代表的特寫報道外，內媒鮮有討論國家政策或其他政治議題。《美國之音》（VOA）周一（1日）引述觀察人士指，中共近年大幅緊縮權力，加強「一黨專政」，而人大雖然是中國最高的立法權力機關，但其角色和功能已經比往年的「橡皮圖章」還要倒退，並預料今年人大的討論大致不離疫情後振興經濟方案、揭櫫新的十四五計劃或熱烈慶祝建黨百年，甚至為明年二十大習近平的改選連任鋪路。

台灣政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範受訪時表示，中國現在整體的政治氛圍非常緊縮，在中央政府集權的情況下，地方政府已失去很多自主權。他說：「今年人大，講難聽一點，還更像是一個橡皮圖章。因為從2018年開始，黨跟國家機構改革以後，所有的權力通通集中在黨的手裏，國家的很多機關被合併到黨的系統內。所以總體來說，國家機關被黨的控制是越來越嚴格，習近平透過把權力通通集中在黨的機關。」

丁樹範又表示，現時包括人大在內的不少國家機關，其角色變得越來越小，例如國家宗教局、國民民族委員會等均已改設在中共的統戰部下，接受黨的指揮，加上中國政壇現時完全要投習近平一人之所好，否則就會被視為「政治不正確」，因此很多提案今年都難見天日。

一位不願透露姓名的中國人權律師則表示，中共無論是選舉、還是決策，基本上都是黑箱操作，定案了才會拿到人大上「走過場」，因此人大從沒擺脫橡皮圖章的本色，只不過在習近平上台前，還是能扮演一些監督的功能。他又批評在習近平執政下，中共在政治和文化層面快速回歸毛澤東時代。

資深時事評論員桑普亦指一直是橡皮圖章的人大，功能越來越倒退，這是因為全黨服從黨中央、習核心、以及習近平「一人獨裁」使然。他說，在鄧小平、江澤民和胡錦濤時代，中共還容許由其掌控下的差額選舉，包括不少地方選舉都出現過多人踴躍參選的自由選舉，而派系間也有小範圍的角逐，但自胡錦濤執政後期至習近平主政後，很多人都被除名，不能參與各級選舉，若執意參選，還會被嚴厲打壓。換言之，中國特色社會主義下的民主，本來表面上仍標榜由人民作主，但近十年來，中國的草根民主和公民社會被嚴重打壓，公民社會無以為繼。

對於今年人大的議題，丁樹範和該名中國人權律師均認為，大致不離疫情後振興經濟方案、揭櫫新的十四五計劃或熱烈慶祝建黨百年，甚至為明年二十大習近平的改選連任鋪路。桑普則表示，今年的人大會議會和去年一樣，不會設下全年的經濟成長率目標，雖然各地方政府還是會有各自要遵循的GDP增長指標；而習近平亦可能針對美國總統拜登，並透過兩會釋放「更加冒進」的表述，「他（習近平）希望展示肌肉，能夠讓全世界來感覺到中國的民族偉大復興的那種東西。」

至於台灣和香港議題方面，桑普認為中國亦可能在兩會上表態，例如加強攻擊或恫嚇台灣的論述，或是「以武促統」的新表述；而早前港澳辦主任夏寶龍表明「愛國者治港」的原則，桑普稱人大應會進一步說明如何落實讓香港的選舉必須是中國特色選舉的改革方向，即透過立法將香港民主派排除在選舉或政權之外。

上海國際問題研究院台港澳所港澳研究室主任張建受訪時則表示，他不便臆測人大是否會針對香港選舉立法，但從近期幾位香港主政者的談話來判斷，下一步中央必然會朝貫徹「愛國者治港」的方向進行，改革香港的選舉制度；過去人大曾「應急式」地取消港獨議員的當選資格，但未來會有更常態的制度性做法，「未來的方向就是制度上，不再允許這些人進入政權架構。以前，他們通過選舉進去了，我後面再彌補取消他（資格），未來的方向就是他們競選資格都沒有。倡議港獨的政治人物在香港有支持者是不爭的事實，雖然香港選民的支持或許是間接性、僅基於同情，因此中共相信只要違反《國安法》的政治人物無法參選，香港選民也就無法支持港獨。」

《美國之音》

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