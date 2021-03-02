中國的新聞自由每況愈下，甚至有駐華記者被恐嚇、驅逐。中英亦因互相禁播中國環球電視網（CGTN）和英國廣播公司（BBC）而令兩國關係惡化。在這個敏感時刻，英國駐華大使吳若蘭在微信公眾號發表評論文章，認為批判性報道不能證明記者「不喜歡這個國家」，同時希望這類報道在中國得到更大的認可。

吳若蘭發表題為〈外國媒體憎恨中國嗎？〉的文章，提到最近中國官媒越來越多攻擊外國記者，還指控他們反華。但吳若蘭認為，外國媒體在中國的行為是獨立的，並監督中國政府的行為，確保民眾能夠獲得準確的信息，以及保護那些沒有發言權的人。

吳若蘭指，英國記者可向政客提出尖銳問題，又可以開展調查工作，揭露不法行為，為少數群體發聲。她並提到中國30多位《財新》記者去年揭露地方當局如何壓制吹哨醫生，和隱瞞武漢肺炎病毒能夠人傳人的事實，這些批判性報道並沒被視為憎恨武漢乃至中國的證據，相反，這些報道因在發現問題和追責上發揮作用而受到讚譽。

吳若蘭又進一步舉例指，中國國內媒體《財經》、《新京報》、《北青深一度》等，都對武漢肺炎危機作出深度報道，但她認為，這些批判性報道只能在中國政府允許的條件下進行。她呼籲中國應多放開言路，鼓勵、寬容接受建設性批評，並希望未來來自西方媒體和中國媒體的重要報道，可得到更大認可。

中國外交部發言人汪文斌則對此回應稱，「個別英國媒體」在報道中國新聞時「沒有秉持公正立場、以意識形態劃線、編造假新聞，事實是十分清楚的」。

微信／《人民日報》/ 新浪微博

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！