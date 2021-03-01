日媒引述美國專家調查指，中國軍方很可能在內蒙古自治區，新設至少16處洲際彈道導彈（ICBM）的發射設施，數量較現時幾近翻倍，並稱此舉意圖「提高對美國的反擊能力」。

「美國科學家聯合會」核問題專家克里斯滕森（Hans Kristensen）透露，2016年後，中國位於沙漠地帶的軍事演習場，分三期最少建設了16處發射設施，其中11處在去年下半年已開工。其中四處將在一年內、剩餘部份則在數年內完工。中國此前已有18至20處發射設施，若新建部份完工，將幾乎翻倍。

該文引述分析稱，與使用液體燃料導彈的舊設施相比，新設施適用於能夠更快發射的固體燃料導彈，亦比東風5型洲際彈道導彈的發射設施小，很可能是要部署包括東風-41型彈道導彈在內的固體燃料導彈。

北京轟美礙全球抗疫

另外，中國國務院新聞辦將發表1.5萬字《2020年美國侵犯人權報告》，集中抨擊美國政府應對疫情不力，確診個案數字超過全球總數25%，釀成人間悲劇。報告指，疫情失控導致大規模失業潮，數千萬人失去醫療保險，弱勢群體成為最大犧牲品。報告強調，在抗疫需要全球團結的時刻，美國執意推行孤立主義、單邊主義，成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。

人民網/共同社