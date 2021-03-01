【修訂刑法】網名「辣筆小球」的南京傳媒人仇子明，早前因在微博質疑去年6月中印邊境衝突死亡的解放軍人數，將成為根據新修訂《刑法》被控「侮辱英烈」罪的第一人，最高可被判囚三年。官方又重施威逼利誘疑犯「視像認罪」的把戲，仇在看守所中承認自己「良知泯滅」，對曾「貶低英雄團長的形象」致歉。

江蘇省南京市檢察院昨公佈，早前在新浪微博使用其個人註冊賬號「辣筆小球」的仇姓疑犯，2月19日先後發佈兩條信息，貶低、嘲諷衞國戍邊英雄烈士，25日被公安機關以涉嫌尋釁滋事批准逮捕。檢察機關審查認為，疑犯的行為「社會影響惡劣，情節嚴重」，根據昨日起實施的《刑法修正案（十一）》新增的侵害英雄烈士名譽、榮譽罪，南京建鄴區檢察院依法以涉嫌此罪名對其批准逮捕。

質疑中印衝突死亡人數

根據去年底全國人大常委會通過的《刑法修正案（十一）》，侮辱、誹謗或者以其他方式侵害英雄烈士的名譽、榮譽，損害社會公共利益，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利；而仇子明原被公安以涉尋釁滋事逮捕，有關罪名最高可判囚五年。當局解釋，這次改以新設的「侮辱英烈」罪名入罪，法律依據是《刑法》第十二條第一款，即行為人適用於處刑較輕的新法。

38歲的仇子明擁有南京大學法學碩士學位，曾任南京《金陵晚報》和《經濟觀察報》記者，曾因揭上市公司內幕交易被全國通緝，離職後經營微博成為網絡紅人，其「辣筆小球」賬號擁有逾240萬粉絲。2018年他在微博爆料，聲稱涉嫌逃漏稅的藝人范冰冰，「陰陽合同」只是冰山一角。上月中國官方事隔八個月證實中印兩軍衝突共造成解放軍四死一傷後，仇微博留言指四名死者因為「營救」同袍立功，「肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有四人」，結果因此因言獲罪。

《檢察日報》旗下的「正義酷」官方微博，昨發佈仇子明的視像認罪片段。片中的仇雙眼被打上橫線，戴着口罩在看守所中說：「我這樣的行為，可以說是良知泯滅的行為。我對此也非常地自責，非常地懊悔。」他承認多年來「網絡文風輕狂、浮誇，喜歡用特立獨行的觀點和冷僻、生僻的詞彙去描述事情」，自己在掌握信息不全面下以「輕浮、誇張、戲謔的詞彙」去描述事件中重傷的解放軍團長，「不僅僅是貶低了英雄團長的形象，也影響了整個邊防將士的形象。」

威脅居美少年自首

另外，在網上發文指四名中國軍人「該死」並質疑事件傷亡人數的旅居美國19歲重慶少年王靖渝，早前被重慶警方越洋通緝。王接受美國之音訪問時透露，公安近日再對他作電話威脅，聲稱有辦法在美國或歐洲將他「引渡」回去，並以簡訊威脅「限你三日內到派出所自首，否則你父母沒有好下場」。

澎湃新聞/ 美國之音