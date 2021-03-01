（新增內容）中共中央委員會主辦的最新一期《求是》，周日（2月28日）披露習近平去年11月16日出席中央全面依法治國工作會議的講話內容，批評部份律師「政治意識淡薄，甚至惡意攻擊我國政治制度和法治制度」，要求他們擁護黨，拒絕走「司法獨立」、「三權鼎立」之路。時事評論員桑普向《蘋果》表示，講話內容明顯是針對維權律師，他預料當局未來會加劇打壓，又形容中國現時並非出現「文明倒退」，而是「野蠻升級」。

協助12港人案的維權律師任全牛則表示，《求是》文章既然出現針對維權律師的文字，就代表2015年的「709事件」是來自最高層的命令，並不僅僅是國安部門；他又指，中國根本從來沒有法治，因此談不上「法治倒退」。

內地的律師制度，經歷開始、破壞、恢復到重建，過程相當曲折。1949年中共建政之初，即發出「廢除國民黨的六法全書」 及「取締黑律師和訟棍」的通知，解散了原有的律師組織，開始探索所謂新的人民律師制度。1954年7月，司法部頒佈《關於實驗法院組織制度中幾個問題的通知》，制訂幾個大城市試點辦理「法律顧問處」，開展律師業務，但1957年「反右」運動和隨後的文化大革命，律師被打成右派，淪為批鬥對象，被迫全面停止活動。至1980年，全國人大常委會頒佈《律師暫行條例》，代表律師制度終於恢復，並將律師視為「國家的法律工作者」。

過去，在內地申請律師執業，只須擁護《中華人民共和國憲法》便可，惟近年開始不斷強調要求律師須擁護黨領導及社會主義法治。曾協助12港人的內地維權律師任全牛向《蘋果》表示，要求他評論《求是》這篇文章其實相當敏感和危險，甚至有國保曾對他稱：「黨的話題不能說，這都是紅線。」不過，他指《求是》文章既然出現了針對維權律師的文字，就代表2015年的「709事件」是來自最高層的命令，並不僅僅是國安部門，「從15年開始對維權律師的打壓是沒有停止過的，可見未來只會更嚴厲。」

任全牛說，司法部在2016年修改的兩個辦法（《律師事務所管理辦法》和《律師執業管理辦法》），就要求律師「雙擁護」，即擁護黨領導和社會主義法治，「這兩個方面是不允許律師談的，談了就犯了忌諱。你有不同的意見就視為不擁護，不擁護就可以依據規條拿走你的律師證。現在這個法治不彰、政治掛帥的時期，律師代理所謂的敏感案件，只要政府『打招呼』要求你退出，你就必須配合，不配合就面臨失業。」

任全牛又透露，當局近年一直加強律師的黨建工作，例如他所在的律師樓去年就經常被黨員檢查，又要開黨建會議，要求「政治學習」，檢查學習的筆記。他又說，自2018年修憲後，便規定了黨領導一切的原則，所以說「黨大還是法大」這問題，其實不言而喻。而且，中國現在亦談不上「法治倒退」，因為根本從來沒有法治。

時事評論員桑普向《蘋果》表示，習近平的講話內容明顯是針對維權律師，他預料當局未來會加劇打壓。自2012年起，有大批內地律師被吊銷執照或停業，如12港人案的任全牛律師、盧思位律師，當中亦包括一度被稱為中國2006年度「十大法制人物」的北京律師周澤，意味全國的律師及律師事務所均處於人人自危的狀態。

桑普認為，現在習近平要求律師須「擁護黨」，而萬一將來發生與政府部門對簿公堂的事，民眾肯定將難以勝訴。「民告官」在2008年前後、江澤民與胡錦濤時期仍屬局部允許的事情，雖然成功率並不算高，但當局至少仍會批准；然而現在莫說勝訴，甚至控告亦「有可能被拉」，可能無法行使有關權利，「中國在此情況下已是一個野蠻的國度」。他又以任全牛、盧思位作例子，指兩人明顯因為打算替12港人辯護而被針對，並非反告政府，但仍面臨「嚴重影響律師行業形象」的起訴，意味要維護正義亦非常困難。

桑普又稱，內地的律師事務所近年加強了許多黨建工作，以他10多年前的經歷，很多大型律師事務所早已設有黨委辦公室，每周均要開會討論律師狀況，很多案件不免要上報至黨，律師的保密義務已蕩然無存。現時全國約有46萬多名律師及3萬多間律師事務所，地上黨員則約13萬，單獨建立在律師行業的黨組織約1萬，覆蓋率其實相當高；無黨員的律師事務所亦要選派6,000多名黨建指導員，負責收風並協助融入成黨組織的一部份。

至於應該如何理解「要加大涉外法學教育力度」這句話，桑普就指「千萬不要以為是中共打算學習外國以改革中國的司法制度」，反而應留意中國法學會會長王晨去年11月發表的一番說話。王晨當時表示：「要提升中國在國際法律事務，和全球治理方面的話語權和影響力作出貢獻⋯⋯」，代表這是收集外國法律情報的工作，「要學外國法律，之後『鑽空子』，去能夠突破它。」

桑普最後表示，其實自胡錦濤晚期起，中共對「依法治國」的詮釋是指「法家的法」，而不是西方民主制度中的「法」，並非鼓勵公平競爭的遊戲規則，而是專制獨裁國家的統治工具，此情況一直未有改變，只是習近平現在把說話「講白了」，不再遮遮掩掩，「現在的依法治國，就是一黨獨裁，遍地是災。」而中國現在亦並非「文明倒退」，而是「野蠻升級」，原因就在缺乏公民社會及獨立司法制度。

《蘋果》記者／新華社

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