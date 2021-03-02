有調查顯示，內地有逾3億人出現睡眠障礙，當中有超過3/4人在晚上11時後入睡。《中國國民心理健康發展報告（2019-2020）》周一（3月1日）在北京發佈 ，《報告》顯示，內地青少年睡眠不足情況日趨嚴重，有95.5%的小學生、90.8%的初中生和84.1%的高中生的睡眠時長未達標，平均時間分別只有8.7小時、7.6 小時及7.2小時。

《報告》顯示，青少年在上學日睡眠不足8小時的比例升高1個百分點。2009年，有47.4%的青少年在上學日的睡眠時長在8小時及以上，2020年這一比例只有46.4%；2020年青少年的平均睡眠時長為7.8小時，比2009年降低0.3小時。

《報告》指，青少年上學日睡眠時長隨年級升高而呈現下降趨勢，周末補眠的現象呈現學段分化。2020年各個學段青少年的睡眠時長較之前相比，均呈現下降趨勢，小學和初中階段在上學日平均睡眠時長減少約40分鐘，高一、高二減少10至20分鐘；小學生周末平均睡眠時長減少約12至25.2分鐘，初一、初二年級減少約20分鐘，初三及高中階段下滑更為嚴重，減少40.2至51.3分鐘。

《報告》建議，應以吃好睡好運動好為目標，全面培養健康生活習慣，包括加大對蔬菜和水果的攝入量、延長青少年上學日的睡眠時長和增加中小學生運動頻率。

同日最新發佈的心理健康藍皮書中，2020年大學生心理健康狀況與需求報告顯示，在調查中，大學生也普遍存在睡眠不足的問題，本科生中近7成有時會睡眠不足的情況。

中新網

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