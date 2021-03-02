美國貿易代表署（USTR）於美東時間1日公佈，拜登政府2021年的貿易談判議程年度報告書，當中特別列出中國多項強制且不公平的貿易行為，包括在新疆強迫維吾爾人勞動，又指美國將使用所有手段來對付中國。在這份年度報告書，只有「中國」被特別列出為拜登政府將處理的國家。此外，年度報告書也特別點名台灣，在美國農產品包括牛肉與豬肉進口的限制，「並非基於科學 」。

美國貿易代表署在貿易報告中談及中國時表示，將要求中國履行貿易承諾，使用一切可用工具，因應中國不公平貿易行為，並將中國侵害新疆少數族裔人權列為優先事項。

在談到中國時，這份報告表示，將採取全面性戰略因應中國的脅迫與不公平貿易行為，拜登政府了解中國脅迫性與不公平貿易行為傷害美國勞工、威脅美國技術優勢、削弱美國供應鏈韌性，並破壞國家利益。因應中國挑戰，須有全面性戰略和更有系統的方法。作為美國對中國全面性戰略的一部份，拜登行政部門正全面檢視對中貿易政策。

報告也對中國政府在新疆維吾爾自治區與其他地區針對維吾爾人、其他少數民族、少數人宗教的廣泛侵害人權表達關切，並列為優先要務。報告指出，美國人與全球各地消費者都不希望見到商品架上有強迫勞動的商品，勞工也不應遭到國家支持的系統性壓迫制度壓迫。

拜登政府將透過強化執行力以確保中國履行貿易義務，在國際規則出現缺失時也將透過包括加強與盟邦及夥伴的合作等方式應對。同時將在國內對美國勞工、基礎建設、教育與創新進行必要的轉型投資，強化美國競爭力，使美國處於更有利的位置以因應中國的經濟政策挑戰。

USTR報告關注美豬牛出口台灣貿易障礙

這份報告書也提及台灣，美國持續追蹤台灣是否遵守2016年《台美貿易暨投資架構協定》（TIFA）的承諾，而台灣的農業政策並「未基於科學」，尤其在解除美國豬肉跟牛肉進口限制方面。另外台灣在進口稻米的農藥最大殘留數上限的限制，還有對美國農業生物技術產品進入台灣市場設下的壁壘，還有知識財產權，醫藥與醫療器材價格制定與報銷的透明度與可預見度，也是美國關切的項目。

另外，美國也希望台灣要改善投資環境，包括確保科技法規不成為包括化學、化妝品、消費商品等產業的負擔。報告也點出，台灣是美國有機類商品的第五大貿易夥伴，美國在2020年向台灣出口2,900萬美元（約2.2億港元），但僅從台灣進口22,825美元（約17.7萬港元）相關商品。

這份美國貿易代表署的年度報告，有一份表格列出2020年12月31日時，世界貿易組織（WTO）的所有會員，當中美國貿易代表署直接以「台灣」來稱呼，後面加上括弧說「世界貿易組織當中稱中華台北」。

戴琦：打擊中國不公平貿易

至於，獲美國總統拜登提名為貿易代表的戴琦（Katherine Tai）表示，將會努力打擊中國一系列不公平貿易和經濟操作，並視中國的審查制度為貿易壁壘。

戴琦上周出席確認提名聽證會後，以書面回應議員的提問，稱將尋求利用前總統特朗普與中國達成的首階段貿易協議中的執法諮詢程序，以確保美國知識產權受到保護。

戴琦又稱，會確保特朗普政府對中國貨品施加的關稅，可以適當回應中國的經濟手段，包括中國對美國企業、工人和消費者造成的影響。

中央社／共同社

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