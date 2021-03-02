兩岸疫情最新數字：內地周一（1日）新增11宗確診個案，全部為境外輸入，分別是四川4宗、廣東3宗，天津、上海、河南及陝西分別各1宗。大陸累計確診89,923宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診955宗，死亡個案9宗。

中國國防部新聞局周一（1日）表示，截至上月，中國軍隊已向莫桑比克、塞爾維亞、古巴等50個國家軍隊提供口罩、呼吸機等防疫物資，向巴基斯坦、柬埔寨、蒙古國、菲律賓等國家軍隊提供疫苗援助，並向柬埔寨、巴基斯坦等4國派出醫療專家組，與俄羅斯、新加坡等18國軍隊和國際組織召開疫情防控經驗視像會議。當局又指，中國軍隊將繼續與各國軍隊攜手抗疫，深化非傳統安全領域務實合作，為構建人類衞生健康共同體、維護世界和平穩定作出新的貢獻。

清華大學與美國布魯金斯學會（Brookings Institution）周一（1日）舉行網上論壇，討論疫情防控與防治合作。有中國衞生專家表示，內地的武漢肺炎疫苗接種進度落後於其他國家，原因是疫情已受到控制，但計劃到6月底能為四成人口接種疫苗。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山則指，截至2月底，內地已接種超過5,200萬劑疫苗，接種率只佔14億人口的3.56%，而以色列是全球接種率最高的國家，高達92.46%，美國亦有22%人口已接種。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指，即使每日有1,000萬人接種，內地亦要7個月時間才能為七成人口接種。中國疾控中心主任高福說，預料明年夏天生活才能大致回復正常，又呼籲中美加強合作，尤其是在全球獲取疫苗機制（COVAX），為發展中國家更公平分配疫苗。

美國疾控中心前主任弗里登（Thomas Frieden）則提出全球抗疫合作的「7-1-7」目標，亦即能在任何單一疫情發生的7天之內實時監測到，在有關國家和全球範圍1天之內做出應急反應，並在7天之內部署有效的應對措施，呼籲國際在實驗室和防疫力量方面要加強合作。

四川新增4宗境外輸入確診個案，其中2人是於上月26日自尼日利亞乘飛機入境，2人則是由無症狀感染轉為確診。廣東新增3宗境外輸入確診個案，分別來自美國、土耳其和南非，另外新增5宗境外輸入無症狀感染個案，其中2人來自阿聯酋，其餘3人分別來自柬埔寨、剛果金和博茨瓦納。

國家衞健委網站／新華社／央視／新浪微博／中國評論新聞網

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