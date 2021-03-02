港府以涉違《國安法》大舉搜捕去年參加立法會初選的民主派人士，將其中47人檢控提堂，事件被形容為港版「二二八」。有台灣學者形容，大搜捕與台灣1979年的「美麗島事件」有顯著分別，「美麗島事件」是台灣戒嚴尾聲，民主漸露曙光，但香港現才是寒冬的開始。寄語從政者要有「必死決心」，市民面對不公選舉也要參加，長遠培養政治人才，預言香港的政治寒冬不會太長。

港府針對民主派去年的初選活動進行大搜捕，港台兩地不少人也拿事件與「美麗島事件」作比較。芝加哥大學政治學博士、中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人表示，二者有頗大分別，香港現才是寒冬的開始，「美麗島事件」則正值台灣戒嚴尾聲，相似處只是兩地政權也採取大肆搜捕手法打壓民主訴求。

吳叡人指，「美麗島事件」後，台灣民主化步伐順暢，1986年民進黨組成，1987年戒嚴令解除，相反香港的寒冬只是剛來臨。

吳叡人分析指，台港面對不同的國際政治脈絡。冷戰時，美國要台灣成為「反共第一線」，所以支持蔣家長期掌權，直至美國要「聯中抗蘇」於1979年和中國建交，國民黨政府才失去靠山。相反，香港面對的中共現時仍非常強大，中共將香港「反修例運動」視作地方叛亂，預計香港的威權統治仍會持續一段時間。

不過，他估計，中共要利用香港的金融中心地位將人民幣國際化，對港鎮壓手段不會像在新疆般極端。而有別當年的台灣，香港乃高度發展的社會，人民教育及民主自由素養高，與西方民主國家、台灣、日本的連繫非常密切，港人難以壓服，所以相信香港的寒冬不會很久。

吳叡人指出，香港民主運動能動員200萬人，規模世界罕有，成功將背後操縱的中共迫上枱面。基於台灣的抗爭成功經驗，他建議港人要調整心態，明白自由不是理所當然，需要爭取並用制度保護。

其次是即使選舉不公也要參與，抗爭者才能公開表達意見，並利用選舉培育從政治領袖，但不能再把從政當職業，須有必死決心。

他又指出，在面對高壓時，發展本土文化是非常關鍵，「周星馳已經過去」，香港要有新的潮流文化，在黑暗時代，以迂迴方式避開審查發聲。

對於港人自發的「黃色經濟」，吳叡人也要積極有耐性地發展，並盡力保存香港的NGO、工會、教育團體、業主法團等組織，將力量帶入社會各界。

自由亞洲電台

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