大陸3月起暫停台灣菠蘿（鳳梨）進口，引發總統蔡英文等政要帶頭呼籲民眾多採購菠蘿撐果農。企業、各界人士紛紛響應，奇招百出助「散貨」。有煙酒公司擬推出菠蘿調酒，預估今年菠蘿使用量將超過100噸。中華電信則透過農糧署購買3千箱、共30噸分送給員工。有婚宴會館宣佈宴席每桌加送新鮮菠蘿切盤。觀光界也不遺餘力，雲林有商家計劃將特產烏魚子結合鳳梨酥，獨創烏魚子鳳梨酥；台南最具特色的「鹽工便當」則買便當送菠蘿乾，藉此挺果農。與此同時，美國在台協會（AIT）也在Facebook發文：「你今天鳳梨了嗎？」，還發佈照片，顯示AIT內外放滿菠蘿，連處長酈英傑（Brent Christensen）辦公室也有，力挺台灣意味濃厚。

公營企業台灣菸酒昨（1日）宣佈將大量採購台灣菠蘿，除了員工認購的50噸外，今天亦開會討論研發相關菠蘿新產品。台酒董事長丁彥哲表示，除了製成菠蘿啤酒，將在台灣菠蘿生產旺季4月，在便利店上架一款新的菠蘿調酒，並已着手研發菠蘿果汁、菠蘿果醋、菠蘿酒、低酒精的氣泡酒及含菠蘿酵素75%的乾洗手液等產品。而員工採購的第一波50噸菠蘿，今天已向農委會採購平台下單，至於其他研發產品，則由各酒廠向各縣市政府合作或訂購。另外，台酒的各展售中心會有遊客到訪，台酒也會推出滿額賺送禮幫忙推銷菠蘿。丁指，預計今年的菠蘿使用量將超過100噸，未來這些菠蘿相關產品也會列入常態化產品。

其他公營企業也動起來搶救菠蘿，台灣自來水公司今天表示，將向現有5,700多名員工每人贈送2個菠蘿。

中華電信就宣佈已透過農糧署購買3千箱、共30噸分送給員工，同時也鼓勵員工多採購和食用菠蘿。中華電信指，以往在香蕉、橙、椰菜等農產品供應量過剩或價格大幅下滑時，都會以行動支持台灣農業，購買大量產品分送員工，並鼓勵他們自發性發動團購，協助消化產量。

雲朗集團旗下桃園「皇家薇庭」今日也宣佈，即日起至7月底，凡到皇家薇庭舉辦婚宴、春酒、聚餐等，每桌將再贈一份菠蘿水果切盤。皇家薇庭稱，以50桌宴席來說，需使用25個菠蘿，一年約有1.6萬桌宴席需求，每月平均約有1,300至1,400桌，至7月底即有約3,500個菠蘿採購量。

另一方面，台灣交通部長林佳龍為推廣區域觀光，指示發展觀光圈。最近菠蘿議題正熱，商家發揮創意，結合當地特色料理和菠蘿，把口湖的烏魚子切丁，放進土菠蘿醬內，烘烤過的烏魚子結合台灣土菠蘿，毫無違和感。台灣《蘋果新聞網》記者曾試吃，發現嘴裏淡淡的烏魚子腥味，被土菠蘿的甜味中和，味道特殊又可口。

台南當地特產「鹽工便當」，因台南地區鹽業發達，鹽工因為曬鹽流汗大量流失水份，因此鹽工便當常配搭鹹魚、香腸，白飯中也有鹽滷，帶點鹹甜香。這次推出的鹽工便當，加入鰻魚、虱目魚，為力挺菠蘿果農，只要買便當就會送菠蘿乾。

此外，高雄兩大醫生團體——高雄縣、高雄市醫師公會今聯合開記者會，宣佈發起訂購菠蘿挺農民行動，現已下訂逾7千公斤。兩公會指，菠蘿富含菠蘿酵素等營養，有益健康。高雄市政府感謝醫學界支持外，亦指外銷商傳佳音，大樹區農會已與澳洲貿易商簽訂合作意向書，高雄菠蘿可望輸往澳洲全新市場。

就在台灣上下撐果農之際，美國在台協會（AIT）也在FB發文：「你今天鳳梨了嗎？」還放上數張照片，見辦公室內外擺放菠蘿，強調「AIT今天、明天，往後的許多天都要鳳梨！來尋尋覓覓AIT的鳳梨吧」。台灣網民紛紛按讚留言及分享，還有人說：「這就是愛台協會。」

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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