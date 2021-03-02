內地「709案」維權律師江天勇昨（1日）刑滿獲釋已2周年、732天，但出獄後仍然被中共非法軟禁，失去自由。春節期間，他出門拜年仍遭國安非法跟蹤和騷擾。

江天勇因709事件，被中共當局指定居所監視居住，歷盡酷刑，隨後被控煽顛罪判刑2年，2019年2月28日刑滿出獄後，又被中共非法軟禁、禁止就醫、旅行及與妻女團聚至今。

1971年5月19日出生的江天勇，是河南省羅山縣人，早期曾為鄭州市第六十六中學語文教師，北京高博隆華律師事務所前執業律師，北京愛知行研究所前法律項目協調人。曾因長期參與愛滋病感染者救助維權、山西黑磚窯案件、北京律師直選、法輪功個案等維權行動，江天勇一直備受當局監控、打壓。

2008年6月，他曾被當局阻止與美國國會人權核心小組代表團會面；2009年，曾因美國眾議院議長佩洛西訪問北京、中共建政60周年以及六四事件20周年等，而被當局數次軟禁在家。2009年7月，他遭到當局打壓而被北京市司法局註銷律師執業證；2011 年2月19日，因中國茉莉花事件而被警方逮捕，至4月20日才獲釋放。2012年5月4日，江因參與陳光誠維權事件而遭警方毆打，致左耳穿孔，右耳聽力下降，且被軟禁在家；2012年7月，曾榮獲對華援助協會（China Aid Association）頒發的2012年度「捍衞宗教自由和法治勇氣獎」。

2014年3月，因探訪黑龍江建三江黑監獄，江天勇遭警方拘留和毆打，致8根肋骨骨折。2016年11月，因到長沙市第二看守所要求會見709事件被押維權律師謝陽，並看望謝陽之妻陳桂秋，同年11月21日返程途中遭綁架後曾一度失蹤，後得知被湖南長沙市警方以「欺詐性使用他人身份證」為由行政拘留9天；2016年12月1日，他被長沙市警方以涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」指定居所監視居住；12月17日，從官媒中獲悉他被以涉嫌「非法持有國家機密檔、冒用他人身份證以及為境外非法提供國家秘密罪」逮捕；2017年5月31日，被三易罪名，最終被長沙市公安局直屬分局以涉嫌「顛覆國家政權罪」逮捕，被羈押於長沙市第一看守所。

2017年11月21日，他最終被長沙市中級法院以「煽動顛覆國家政權罪」判處有期徒刑2年，剝奪政治權利3年，刑期至2019年2月28日。據報，江天勇在獄中曾被長期強制吃藥，導致記憶力明顯下降，身體虛胖、渾身無力。此前，他在河南省新鄉市第二監獄服刑。出獄後遭軟禁至今已2年。

維權網

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