人權狀況向來備受西方國家批評的中國，即將發表報告反擊。報道指，國務院將會發表《2020年美國侵犯人權報告》（下稱《報告》），批評美式民主下的社會亂象、種族歧視、防疫、貧富差距等問題，其中，指美國武肺確診和死亡數字，分別佔全球總數25%及近20%，斥美國防控疫情任性妄為。

新華社報道，《報告》全文約1.5萬字，連序言在內分7部份。《報告》首先批評美國的，是指摘應對疫情任性妄為導致失控，人口不足世界總人口5%，但確診數量則佔全球總數25%，病死數目佔全球總數近20%，逾50萬美國人因武肺喪命。

人權方面，《報告》分別詳細批評美式民主引發的政治亂象、種族歧視惡化少數族裔處境、社會持續動盪威脅公眾安全、貧富分化加劇社會不公、踐踏國際規則造成人道災難等；例如《報告》指，美國的少數族裔遭受系統性種族歧視。美國18歲以下未成年人中三分之一是有色人種，卻佔被囚未成年人總數的三分之二。非裔武肺感染率是白人3倍，死亡率是白人的2倍，被警察殺死的機會率是白人的3倍。

《報告》稱，美國民主制度失序引發政治亂象，進一步撕裂美國社會。金錢政治扭曲壓制民意，選舉成為富人階層「獨角戲」，人們對美國民主制度的信心下降至20年來最低點。

據了解，美國方面尚未公佈《2020年度各國人權報告》，依照美國法律，美國國務院每年向國會提交《各國人權報告》審視許多國家和實體在前年度的人權狀況。

而國際主要人權組織之一的人權觀察在1月13日發表《2021世界人權報告》，美國、中國都有被批評。美國被指非裔人士「佛洛伊德」之死引發各地抗議、控疫失當等，被評為人權有「重大缺失」。中國方面，主要揭露在香港、新疆等地的人權問題，以及在疫情時各地的「噤聲」和打壓事件，批評中國的人權狀況惡化。

網上資料顯示，中國國務院於1998年發表報告批評美國的人權狀況，以回應美國國務院在《國別人權報告》（Country Reports on Human Rights Practices）中對中國的指摘。中國這份報告，在2019年及之前稱為《美國的人權紀錄》，自去年開始改名為《美國侵犯人權報告》。

東森新聞雲／央視網

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