近日網傳河南駐馬店市泌陽縣一名疑似智障的未成年少女「被嫁」給一名中年男子，女子在片中一直在哭泣，男子拿紙巾為其擦拭眼淚。新郎對傳媒稱，新娘確有智力缺陷，但強調婚事已徵得女方家屬同意。泌陽縣政府表示，女子戶籍顯示其剛滿20周歲的女性法定婚齡，經調查後認為不存在被迫嫁娶行為。

稱女方22歲 已得家屬同意

該段惹起爭議的短片顯示，該對「老夫少妻」胸前佩戴上喜花，女子坐在椅子上時不時大哭，男子為她擦拭。片中有女聲稱：「正常人還沒有這種待遇呢，新郎官對你多好……別哭了，別哭了，到新家了，別哭了。」

當事張姓男子對澎湃新聞稱，他今年55歲，新娘22歲，「結婚晚了，家裏窮，之前在廣東打建築工，我不是貧困戶，他們給介紹的嘛。」他謂親事已經雙方家庭同意，已經簡單辦過酒席，正準備到鎮上辦理結婚證。張指新娘殘疾較為嚴重，「不會說話，也不能走路。」他又透露其八旬老父近年身體狀況不佳，長年卧床不起，所以只能回家，靠種地為生。現在因要照顧妻子，更是不能出門打工，生活壓力也比較大。針對網傳女孩父母收了男方家一萬元人民幣「彩禮錢」的傳言，張男稱本來他也想給妻子父母一兩萬元彩禮錢，「但他們不要，不要就算了，說只要我對女孩好就好了。」

澎湃新聞