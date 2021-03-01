中國炒賣歪風無日無之，繼貴州茅台酒後，福建的武夷岩茶近來也被炒到天價，每斤10萬元人民幣（下同．約12萬港元）的岩茶在市場比比皆是，最貴的一款茶每斤高達48萬元（約57.6萬港元），更形成一條奢侈品產業鏈，專門作為「辦事茶」及「送禮茶」。而近日福建省當局終於出手整頓。

武夷岩茶產自福建省北部的武夷山地區，著名品種包括大紅袍、白雞冠、鐵羅漢、水金龜等。內地傳媒報道，在福州茶葉市場，包裝奢華的岩茶動輒每斤10萬元以上。根據內地網上流傳的「天價岩茶價目表」，起價每斤5萬元（約6萬港元），多達14款岩茶售價超過30萬元（約36萬港元），當中一款註明「非賣品」的「遠香茶葉」，價錢以一泡（約10克）計算，每泡9,600元（約1.15萬港元），折合每斤48萬元。「遠香茶葉」出自中國茶葉品牌「手尚工夫」，負責人聲稱不知「遠香茶葉」被炒至天價，指個別代理商未經授權批准，違規定價銷售。

「送給領導有面子」

「天價茶」備受追捧，除了企業營銷炒作，多間茶葉店指出「天價岩茶價目表」成為企業辦事送禮的重要依據，「大家就知道這款茶葉的價格，送給領導有面子」。 針對「天價岩茶」亂象， 上月，福建省市場監管局到巿場抽查「天價岩茶」，規定茶葉每500克定價不得超過6萬元（約7.2萬港元）。

中國新聞周刊