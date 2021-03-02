港府近日大舉起訴參加去年立法會初選人士，中大學生會幹事也因成員遭恐嚇而集體總辭。台灣有團體呼籲立法院支持修改《港澳條例》，支持香港人權、擴大港青就學管道，以及為抗爭者提供安全入境的庇護管道。

台灣學生聯合會今早（2日）於立法院外舉行「台港青年齊抗暴—聲援中大學生會及香港二二八」記者會，會上高喊「聲援香港青年，政治參與無罪」、「中國摧毀青年世代，民主台灣救人要快」、「港人不放棄，我們不放棄」等口號。

主持記者會的東吳大學政治系學生蕭任佑提出3點訴求，一為呼籲立法院支持台灣人權促進會等公民團體將提出的《港澳條例》第60 條之一「香港人權民主條款」，當中要求行政院應每年評估香港人權及自治狀態並提出因應方案，支持香港人權及加強台灣民主防衞，必要時禁止大陸政權壓迫者入境。

其次，台灣方應持續提供相關入學、轉學管道，擴大提供入學、轉學的學校名單，以保護香港青年、中學生、各大學學生免於在中共欺壓下失去學習機會。

另外，也呼籲政府面對香港流亡者尋求庇護時，在審慎考量防疫前提下儘快救人，提供安全的入境管道。

曾在中大就讀的台大香港研究社社長陳薇安表示，2019年起，香港已經不是台灣人認識的香港，其學術自由、香港的大學作為避禍堡壘的神話，已不再存在。

在台港生關山月批評，中大校方放棄學者專業與尊嚴，謀殺學生自治機構，打壓一切有能力成為革命力量者。

對於香港47名民主派人士日前遭港府控以「串謀顛覆國家政權罪」，台灣民間支援香港協會理事吳崢認為，「這帶給我們很強烈的衝擊跟荒謬感」，顯示大陸執法沒標準沒底線，可以「莫須有」。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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