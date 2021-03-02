（新增內容）北京當局以台灣鳳梨（菠蘿）有病蟲害為由，宣佈周一（3月1日）起禁止進口。由於事出突然，被外界認為是以政治打擊經濟，不過成效似乎未如理想，反而激發台灣人團結起來大量購買，台灣當局亦計劃外銷菠蘿。另外，高雄市六龜區農會總幹事邱蘭英早前亦表示，原本下周會將一批蓮霧出口到大陸，卻突然接到大陸貿易商來電要求暫停付運，使農民擔心蓮霧或成為下款被禁輸大陸的水果；邱蘭英後來表示，另有陸商主動聯繫要購買臨時遭棄單的蓮霧，連港商也來下訂，滯銷變成賣斷市。

「水果博士」負責人楊先生向《蘋果》表示，店舖比以往訂多了台灣菠蘿，現時已訂購一個大櫃的貨量，約20噸，最近亦多了香港顧客查詢台灣菠蘿，甚至有人提前落訂，亦有人打算購買蓮霧，支持台灣。巴打鮮菓老闆梁東麒則稱，最近的確買入更多台灣菠蘿，預計周四（4日）會到一櫃的貨量，約重6.7噸。

自北京當局宣佈禁止進口台灣菠蘿後，台灣各界人士隨即狂買，以行動支持果農，如近年在大陸發展、因桃色緋聞而消失螢幕前約一年的藝人羅志祥（小豬），早前就豪氣宣佈買了200箱菠蘿響應；台灣菸酒公司周一（1日）亦宣佈將大量採購台灣菠蘿，除了員工認購50噸外，並於周二（2日）開會討論研究與菠蘿有關的新產品，計劃4月起推出一款菠蘿調酒，預料今年的菠蘿使用量超過100噸。

台灣政府除了呼籲民眾多購買、多食菠蘿外，台灣總統蔡英文上月28日更前往高雄探視菠蘿農民，表示「不能讓農民的收入減少，要維持穩定」。台灣農委會早前亦已宣佈因應措施搶救原本輸入大陸的4萬多噸菠蘿，計劃將其中3萬噸轉銷他國，島內認購約2萬噸。農委會主委陳吉仲其後於周二（2日）表示，現時的認購總數達41,687噸，已達5萬噸目標的82%，其中累計內銷量估計已超過3萬公噸，外銷則轉為長期對策，今年可望外銷日本3,500噸，比去年增加63％，而貿易商目前正商議輸往香港、新加坡及澳洲。

另外，高雄六龜農會總幹事邱蘭英早前指，原定周三（3日）出口至中國的3,500台斤（約2,100公斤）的蓮霧，臨時遭合作貿易商告知要暫緩出貨，令果農擔心蓮霧或成下款被禁輸大陸的水果。不過邱蘭英後來透露，有兩間大陸貿易商主動聯繫要購買臨時遭棄單的蓮霧，又新增另一筆香港定單，令滯銷問題迎刃而解。她指還有民意代表和官員來電打算購買，不過已沒貨供應，「只能向對方說抱歉」。

「水果博士」負責人楊先生向《蘋果》表示，店舖比以往訂多了台灣菠蘿，現已訂購了一個大櫃（2,000箱，一箱約10公斤）的貨量；最近亦多了香港顧客查詢台灣菠蘿，甚至有人提前落訂。至於有否購入更多蓮霧，楊先生就表示有打算入貨以支持台灣，並強調店舖多年來一直有訂購台灣水果，不會因北京禁運而有大改變，主要仍是以市場需求、當造期等因素決定。

巴打鮮菓老闆梁東麒亦稱，最近的確買了更多台灣菠蘿，預計周四（4日）會到一個細櫃（672箱，一箱約10公斤）的貨量。 他又稱，可能會比往常買入更多蓮霧，但現時未有大量購入，因蓮霧未到當造期，且保鮮期較短。

《蘋果》記者／中央社／台灣《蘋果新聞網》

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