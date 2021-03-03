近日，華誼兄弟電影文化公司策劃師王天也酒後毆打公安案審理完畢。審理後認為，被告人王天也以暴力方式阻礙國家機關人員依法執行職務的行為構成妨害公務罪，因他認罪認罰，法院判其監禁1年。網上流出疑似王天也的生活照，有網民猜測，案中的王天也就是華誼兄弟老總王中軍的二兒子。

判決書表示，23歲的王天也被捕前是華誼兄弟（北京）電影文化有限公司策劃師。公訴機關指控稱，去年4月29日凌晨零時許，王天也酒後，在昌平一別墅區闖進他人院中大肆破壞，當地公安接報到場後，王天也拒絕配合，更先後毆打3名公安，致其中一名武姓公安右側眶下壁骨折、右上眼瞼裂傷。

判決書透露，王天也在1997年8月15日出生，美國籍，擁有碩士學歷。近日網上流出一張據指是王天也和家人的合照，爆料人稱王天也就是相中右邊身穿黑色衣服的男子。另一張王中軍家全家福，王天也同樣一身黑衣在相中出現。

由於名字和年紀都與判決書所述吻合，加上網民的爆料，不少人猜測，案中的「王天也」就是華誼二公子。

網易娛樂

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