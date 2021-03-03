受武漢肺炎疫情影響，全國兩會會期壓縮至1周，3月11日結束，北京各大專院校開學時間推遲至3月15日。中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤再度被禁止發聲，資深記者高瑜被軟禁在院子內，貴州人權研討會的十多名成員則被強制旅遊，著名作家章詒和今年也首次被警察上門看管。

章詒和是中國民主同盟及中國農工民主黨創始人章伯鈞二女，清華大學社會學系教授郭於華在Twitter引述章詒和的微信朋友圈帖文指，昨（2）日有警察上門看管章詒和，後者認為行動是兩會前的一種防範和慣例，又指警察「以前從未來過」，現在要把她這個持不同政見的老人也列入防範之列，反問警察在害怕甚麼。

據一位知情人士對自由亞洲電台透露，鮑彤被警告在兩會期間不得接受媒體採訪和在網上發表言論：「前幾天，有關部門找鮑彤，要求他不要接受採訪，不要寫文章，不要發推文（Twitter）等，鮑彤則回覆：『知道了』。」

高瑜則向自由亞洲電台表示，有關當局告知其在兩會召開期間不得接受訪問，而且本周二（2日）起會有人在她居住的地方看守她：「我接到有關部門通知，說要給我上崗（監控）了，就在院子裏。他們昨天已經通知我了。」

在距離北京2,000多公里的貴陽，貴州人權研討會十多名成員，昨日也被貴州市公安局國保帶離住所，強制到市郊旅遊。該研討會成員李任科表示，上周六接到警察通知：「星期六，國保就打電話來告訴我，要過來看一下，了解一下情況。昨天來了以後直接告訴我，今天星期二中午左右可能要帶我出去，要我做些準備，還強調要我不許帶手機，盡量配合他們，把這一次所謂的任務完成。」

李任科說：「其他的朋友和我的處境，估計也不會有甚麼區別，基本上都要帶走，因為他們（當局）是統一行動。可能被帶走的有10個人左右，有曾寧、黃燕明、廖雙元、吳玉琴，還有申有連，楊紹政（大學教授），估計全部被控制帶走，估計8到10天。」

北京居民劉女士向自由亞洲稱，外省訪民均被攔截在進京的路上：「像東北三省的（訪民）有的被堵在山海關，當地政府人員就來把人接走，包括在火車上，基本上他們上不來北京。各省駐京辦人員與公安配合北京公安，去各個村，包括小區，拿着（訪民）身份證和照片查。」公安一旦發現有訪民，立即將其遣返原籍居住地。

自由亞洲電台／中新網

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