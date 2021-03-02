台灣驗出由埃及進口、有「貴婦茶」之稱的TWG洋甘菊茶農藥超標，共287公斤的茶葉，需退運或銷毀；日本進口的玄米茶、京都綠茶亦因農藥超標，而被退運銷毁。

幼兒食品被揭用工業氮氣

台灣衞生福利品食品藥物管理署，昨天公佈30款進口食品驗出違規，通通被邊境攔下，退運銷毁。有四款農藥違規的茶葉產品，當中包括知名奢華茶葉品牌TWG，287公斤洋甘菊茶葉被驗出除草劑。另外日本進口的3.2公斤玄米茶包、4.32公斤京都茶農協會粉末綠茶，亦同樣農藥超標，或造成慢性中毒，甚至致癌。台灣當局指，近期茶葉產品的邊境不合格率有增加趨勢，本次不合格清單中，有兩款來自日本的茶葉農藥超標。因應日本近期茶葉產品不合格率偏高，已特別針對日本進口茶葉加強抽檢。

另外，主打成份有機的知名嬰幼兒食品「樂扉寶寶米餅」（LeVic），被員工舉報，公司為了節省成本，使用嚴禁用於食品的工業用氮氣，為袋裝米餅充氣保鮮長達四年。廠房內衞生環境惡劣，曱甴、老鼠橫行，機器上有不少老鼠屎。涉事公司負責人昨在網上拍片認錯，並三度鞠躬，宣佈下架和回收有問題的產品。有專家表示，氮氣本身無毒，但工業用氮氣衞生條件堪憂，加上寶寶是敏感族群，若有任何污染物都可能危害孩童健康。樂扉創辦人一直標榜成立品牌是為了讓子女食到天然有機米餅，生產過程零污染。產品在大陸、香港、澳門均有售。

台灣蘋果新聞網