央視報道，解放軍昨（2）天在西沙中建島進行跨軍種聯合登陸演練，參演的包括陸軍、海軍、火箭軍、空軍及戰略支援部隊，以及銀川艦、衡陽艦、五指山艦和查干湖艦共4艘軍艦

演練先是由戰機提供空中攻擊掩護，接着出動野馬級氣墊登陸艇，搭載戰車以及海軍陸戰隊員實施登陸攻擊，演練中還模擬遭到防衞軍火力攻擊，導致解放軍進攻行動受阻，之後是在解放軍戰車登岸並提供火力支援下摧毀敵方的防禦工事。

國台辦駁江啟臣「威脅」說：勿陷入非理性對抗思維

國民黨主席江啟臣昨接受路透社訪問時表示：「大陸是台灣面臨的主要威脅。」大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮今回應指，「島內」有關政黨和人士要明辨是非，不要陷入民粹非理性對抗思維。

朱鳳蓮指出，當前兩岸關係形勢仍然複雜嚴峻，台獨分裂勢力蓄意製造兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定，這是台海面臨的威脅。只有堅決遏制台獨分裂圖謀，才能有效維護台海和平穩定。朱鳳蓮表示，有關政黨和人士要明辨是非，不要陷入島內民粹非理性對抗思維，堅持積極的大陸政策立場，多做有利於推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞福祉、維護台海和平穩定的事，而不是相反。

湖南女子坐Lalamove跳車亡 涉事司機被批捕

湖南長沙市上月發生一名女乘客坐客貨車時，自行跳車導致死亡的事件。當地警方調查後，檢察機關今（3）日批准逮捕涉嫌過失殺人的周姓司機。警方指車內無打鬥痕跡，受害人衣褲無撕扯破解痕跡，行駛過程中，司機為節省時間更改了行車路線，即使女乘客多次提出異議亦不予理睬，及後發現女乘客將身體探出窗外後，司機亦未予制止，也沒有緊急停車。警方又指，經實驗後，女乘客的確有可能將上半身探出車窗外而導致墮車。

解放軍兩軍機闖台灣防空識別區

「台灣西南空域」粉絲專頁今（3）日公佈，一架中共運-8技術偵查機上午以「擦邊球」的方式穿越台灣海峽中線最南端的缺口，並進入台灣防空識別區（ADIZ）台灣空軍立即派遣在空機進行監控，並於10時53分實施廣播驅離。而在下午4時許，再有一架解放軍運-8反潛機進入ADIZ，飛行高度為4,000公尺，台灣空軍立即升空廣播驅離，但該架軍機並未離去，到晚間還在ADIZ內。

綜合報道

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