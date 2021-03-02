【本報訊】北京近期大規模進行接種疫苗工作。不過有北京市民向本報指，其丈夫早前接種疫苗後，不但高燒不退，皮膚更出現大量紅疹，疑為疫苗副作用。儘管丈夫經求醫後目前已好轉，但她坦言對國內疫苗信心大減。

妻︰醫院有類似症狀

據北京市民張小姐指，她與30歲的丈夫均無過敏病史，他們上月中並響應當局呼籲接種疫苗。不過，唯獨丈夫接種疫苗近一周後，高燒持續數天不退，身體亦開始出現紅疹，並有擴散迹象，關節也出現疼痛，無法入睡。本來她以為丈夫只是生病，但求醫時她看見醫院原來也有人接種疫苗後出現類似症狀，其紅疹甚至比丈夫嚴重。而丈夫經診斷後，醫生亦表示不排除症狀與疫苗有關。

據張小姐表示，丈夫所接種的疫苗來自北京生物科技，相信即為國藥集團研發的滅活疫苗。儘管院方表示已上報事件，而且丈夫的身體已經好轉，但張小姐坦言事件已打擊自己對國內疫苗信心，造成陰影。不過有網民認為事主炒作，並指：「有少概率接種人士出現不良反應是很正常」。

據本港感染及傳染病科專科醫生林緯遜向本報指，武肺疫苗和其他藥物一樣，在罕有情況下會有接種人士出現過敏反應，如皮膚紅疹。但單從事主照片判斷，不能證實紅疹是否與疫苗有關，因為這類過敏紅疹還可以由食物或抗生素等藥物引發。