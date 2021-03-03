（內容：更新）南海局勢近日再度緊張，除兩岸各自在該區域有軍事演習或實彈訓練外，法、英、德等西方國家，也先後表示會派軍艦駛入南海。有內地學者指出，短期中美在南海有磨擦風險；認為中國應考慮如何實現和平崛起。有港台的軍事專家向《蘋果》分析，南海大規模衝突風險不大，但德國也派軍艦到南海，顯示西方圍堵中國越來越清楚。

北京大學國際關係學院教授賈慶國接受中評社訪問時認為，短期內，中美在南海問題上還會有磨擦和衝突，但中長期會有好轉。他指出，從中長期角度看，解決領土爭議問題可能不會是中國需要優先考慮的問題，作為未來的超級大國，中國更需要考慮的是如何實現和平崛起。

賈慶國指出，有別於傳統帝國，美國是和平崛起的，並沒有和當時的霸權國家英國發生對抗和戰爭，認為很大程度是因為美國是通過門戶開放來實現崛起，並沒有把解決領土和海洋權益的問題作為先決條件。

賈慶國指美國是以門戶開放的方式來擁有世界的，美國就可以利用這些國家的人才、資源、市場、資金和技術服務於自己的利益。

他認為，未來中國在解決領土海洋權益爭議時，可能也會考慮採用這個思路。

至於美國加強與盟國關係，賈慶國說，也要認識到這也會制美國對華採取過激政策。

YouTube軍事頻道「軍武器研」主持Larry指出，相對法軍上月先後派出兩棲攻擊艦及核潛艇穿越南海；英國將在今年初派遣「伊莉莎白女王」號航母到南海，並與日本發表聯合聲明維護南海航行自由，德國軍艦這次行經南海已不算高調，「但已明顯表態與北約盟友在南海問題站在一起，不接受中國將南海當成自己內海」。

他指，英、法、德軍艦先後出現南海，顯示它們接受美國號召，「在輿論上有更大聲勢，令美國維護南海航行自由更有合法性」。Larry形容現時南海局勢有升級，但未至於開戰，「美國圍堵中國的力度和強度，視乎中國未來的反應」。

台灣國防部智庫兼國防安全研究院學者蘇紫雲也指，德國表明不進入有爭議島礁的12海里範圍，是在向美國表態與不想得罪中國下的平衡，「但民主陣營圍堵專制中國已越來越清楚，除了軍事，還有科技」。

蘇紫雲強調，南海是極重要戰略水道，每日通過南海運輸的石油有200萬桶，西方國家不會坐視中國威脅區內航行自由。

他估計，在中方海空軍實力仍有巨大差距下，南海局勢不會急劇惡化，「政治上北京仍要持續表態，利用小規模軍事力量展示其象徵性」，認為中美會繼續對峙，可能有低強度磨擦但不至於大規模衝突，「因中國討不了便宜」。

南海面積約有100個台灣大，自上世紀70年代陸續勘探出海底有豐富天然資源，包括230億噸石油，位置亦極具戰略價值，是連接太平洋與印度洋的要衝，佔全球海運總量一半，是「世界最繁忙運輸線」；每日有逾3成的全球海上原油貿易經過南海。

中國、台灣、汶萊、越南、菲律賓、印尼及馬來西亞在南海存在領土和權益爭議。中國控制有永暑、美濟礁 、渚碧礁 、華陽礁、南薰礁、赤瓜礁及東門礁等。1974年曾與越南在西沙爆發海戰。

中國自2015年起在南沙部份島礁進行填海造島，將美濟礁建成可供大型飛機起降的人工島，並被指將其軍事化。

《蘋果》記者／聯合新聞網／《蘋果》資料室

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