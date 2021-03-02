安徽省宣城市郎溪縣一名26歲鄧姓女護士，去年10月被發現陳屍在其任職的郎溪縣人民醫院副院長陳進所住大廈的天台上。當時警方指她是自殺，但因她跪在冷氣機下吊死的姿勢異常，加上家人揭露鄧女曾為已婚的陳進墮胎，事件引起社會關注。據內媒指，鄧女的父母向陳進及醫院索償89萬元人民幣（下同，約106萬港元）一案，將於今日（3日）早上8時30分開庭審理，案由是「生命權、身體權、健康權糾紛」。鄧父周一透露，陳進曾提出賠償32萬元（約38萬港元）作封口費，但他拒絕接受，今次索償，「錢並不是最重要的，我就要為女兒討個公道」。

內媒報道，鄧女離奇死亡一案發生於去年10月，但卻於案後一個多月才引發輿論關注，當時鄧女家人曝光鄧女的遺書、診斷報告，以及她與副院長陳進的短訊聊天紀錄，顯示她曾為陳進墮胎，而陳進是已婚且有孩子。

鄧女家人指，陳進自2019年9月起，利用職務之便，灌醉鄧女並強暴她，隨後以他與妻子感情不和、願意離婚，以及事件曝光令二人工作不保等理由，讓涉世未深的鄧女成為其婚外情對象。而鄧女在陳進陪同下，曾兩次墮胎，但陳進始亂終棄，鄧女飽受威脅、欺騙、侮辱，甚至毆打下身心受到嚴重傷害，患上抑鬱症。去年10月12日，鄧女在副院長辦公室與陳進發生嚴重衝突，撕扯間被對方毆打辱罵。10月14日，她被發現死於陳進所住大廈的天台。

家人在遺書中發現鄧女寫道：「世上要是有後悔藥，我這輩子都不想認識他，他就是個劊子手。」「我已經很努力了，發病了我真的控制自己……」

同年11月16日，郎溪縣衞健委發佈《關於郎溪縣人民醫院護士鄧某非正常死亡的情況通報》，指10月14日晚上8時許，郎溪縣公安局接報警，建平鎮某大廈天台有一名女子上吊死亡。經查，排除刑事案件。事後，相關部門已介入調查，該院涉事副院長陳進已被免去黨政職務，縣紀委監委亦已就其涉嫌違紀問題立案調查。

鄧女的父親鄧福兵周一接受內媒訪問時說，陳進一方曾提出可以賠償32萬元，條件是他們一家不准再接受媒體採訪，「就是封口費，我要是收了對不起女兒。」加上他聽聞如有證據，可追究陳進的法律責任，因此他拒絕了對方。

此次提出民事訴訟要求的賠償金額大約80多萬元，鄧福兵說：「我就想公開審理，我想要一個公平公正（的審判），看他承擔責任，民事賠償總共是80幾萬。我女兒在遺書上寫要我們替她報仇，錢多錢少對我來講都無所謂，人不在了，要那麼多錢有甚麼用呢？就想要個說法，我就是要全中國都曉得這個人，一個流氓院長。」

鄧福兵說，事發至今已近半年，但他和妻子仍沉浸在痛苦中，「我們這個年過的就不是年」。事件被報道後，陳進一直沒有現身向他們道歉，對方律師也沒接觸他們。

鄧福兵的代理律師，江蘇劉洪律師事務所律師王笑之稱，此次民事訴訟是不得已而為之，他們希望通過民事訴訟掌握更多線索，並保留追究刑事自訴的權利。

《新晚報》

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