（新增內容）全國政協十三屆四次會議首場新聞發佈會，於今日（3日）下午3時舉行。由於武漢肺炎疫情管控，只容許6名香港和澳門記者可以進入梅地亞新聞中心會場，與新聞發言人郭衞民進行視像採訪。至於，中央將在香港組建的「文化央企」，由海南省委常委、常務副省長毛超峰內定擔任董事長，內媒今日報道，今年廣東團新增2名人大代表，就包括了紫荊文化集團董事長、黨委書記毛超峰，「因工作調動編入廣東團」。

下午3時的網絡新聞發佈會上，記者均戴上口罩，大會更將各記者座位特意隔開若干距離。惟當首先提問的內地記者，如央視和《中國日報》記者發問時，紛紛要除口罩，直接用無包膠袋的咪高峯發問，以示內地記者對政府抗疫有信心。但當《南方都市報》女記者站起身發問時，原本戴口罩的她突然想起要脫罩，即急急除下口罩發問，有點尷尬。惟部份外國記者發問時，卻要戴着口罩。

鳳凰網記者提問香港受到疫情影響經濟發展，以及港澳辦主任夏寶龍指香港特區一定要根據「愛國者治港」原則有何意見時，發言人郭衞民指，香港經濟發展面對的困難，除了新冠疫情之外還有修例風波的影響，但在香港《國安法》實施後，已有效維護國家安全，完善一國兩制的制度體制，為香港長期繁榮穩定發展發揮了定海神針的作用。

他強調，香港的命運從來都是與祖國連繫在一起，香港背靠中國發展，是國際、國內雙循環的重要交匯點，近年來國家快速發展為香港提供廣闊的空間，中國提供機會給香港參與一帶一路、粵港澳大灣區、國家自由貿易區的政策，支持香港提升國際金融中心地位，幫助香港企業開拓內地市場。至於在抗擊新冠肺炎疫情上，郭衞民稱中央政府保障香港疫苗供應，以及大規模開展核酸檢測工作，完善香港的臨時醫療設施。

郭衞民提到「愛國者治港」是一國兩制方針的應有之義和核心要義，是全面準確貫徹一國兩制方針必須堅持的根本原則，無論是制定香港《國安法》或是完善特別行政區的選舉制度，都是為堅持和完善一國兩制，確保一國兩制原則的正確方向，行穩致遠。

央視記者提問去年政協委員提案有否獲得辦理？發言人郭衞民回覆，34個界別、2,100多名政協委員，為圍繞疫情防控、復工復產、「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作）、「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）等建言資政。他提到，去年協商議政的主題既有「十四五」規劃制定、決戰脫貧攻堅等重大決策部署，也有完善全面兩孩政策配套措施、外賣行業食品安全監管等社會民生熱點問題，明天才報告交代提案工作情況。

新加坡亞洲新聞電視台記者提問，有人質疑中國疫苗實驗數據的透明度，以及疫苗的安全性和有效性，而中方是否要透過「疫苗外交」加大全球影響力？郭衞民覆稱，中國政府部門、科研單位、企業開展疫苗研發始終把疫苗的安全性、有效性放在第一位。附條件的國藥和科興疫苗都屬滅活疫苗，已獲第三期臨床結果，達到世衞相應標準，截至2月底，中國已累計接種5,200多萬劑疫苗。他指出，很多國家也批准使用中國疫苗，而外交質疑中國利用疫苗出口來擴大地緣政治影響力，「 這種說法是十分狹隘的」，中國已加入COVAX推動疫苗在全球公平分配。截至2月底，中國向69個國家、2個國際組織提供疫苗援助，向28個國家出口疫苗，這個數量還在增加中。

《南方都市報》記者表示，過去一年，刷臉成為大多數人通行不可少的步驟，一旦個人信息被過度採集容易引發社會風險。郭衞民回應，黨和政府對個人信息安全和隱私保護問題十分重視，中央網信辦、工信部、公安部等部門開展相關工作，包括制定相關國家標準規範，指導督促企業平台落實個人信息保護義務，開展手機程序違法違規收集使用個人信息的專項治理。對公共安全視像監控、人臉識別等手段的使用加強管理。有關部門針對疫情防控過程中個人信息收集問題印發了專門的文件進行規範，並督促檢查。

郭衞民又指，委員認為要加大整治工作的力度，落實各項文件規範，要加快完善法律制度，進一步加強監管和執法，對侵犯個人隱私和個人信息安全的行為要進行嚴厲打擊和懲處。採取系列措施加快構建個人信息安全的「防火牆」，讓個人信息安全、讓社會公眾滿意。

內地記者表示，她要今早5時起床作好準備，趕在6時前抵達指定酒店進行核酸檢測，還要在酒店房間內隔離6小時，由全副裝備的酒店職員送上一盒牛奶和芝士三文治做早餐。記者在等待核酸檢測結果為陰性後，才獲統一安排進入梅地亞新聞中心。

至於，全國人大記者會則安排在明晚9時40分在人民大會堂以視像形式舉行。值得注意的是，近期頻傳北京當局將在兩會期間修改香港選舉制度，如傳言屬實，相關議程將於明晚的人大記者會揭曉。而由國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問，則於3月7日下午舉行記者會。一般預料，美中、台海、釣魚台等議題將成為外界關注焦點。

新浪微博／中央社／南都網

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