美國貿易代表署（USTR）周一（1日）公佈拜登政府2021年的貿易談判議程年度報告書，當中強調中國多項強制且不公平的貿易行為，亦只有「中國」被特別列出為拜登政府將處理的國家。官媒《環球時報》於周三（3日）指，雖然在拜登當選之初有分析預測其對華政策，特別是在貿易方面的敵意可能有所緩和，但現時則傾向相信拜登政府很可能重拾前總統特朗普「換湯不換藥的強硬對抗之路」，並引述中國世界貿易組織研究會副會長霍建國，警告美國「需要想清楚，到底是要合作，還是要鬥爭」。

《環球時報》報道稱，在上述308頁報告書中，「中國」被提及多達467次，並指拜登政府在貿易上打算建立「一個比零敲碎打更系統性的全面戰略」以應對中國挑戰，並在高科技領域拉攏盟友對中國施壓。而獲拜登提名為貿易代表的戴琦（Katherine Tai）在報告書公佈的當天表示，願意探索廣泛選項，包括雙邊磋商，以解決中國不公平的貿易做法，假如磋商沒有效果，就會「毫不猶豫地採取行動」。

中國世界貿易組織研究會副會長霍建國受訪時說，中美鬥爭依然會是一場持久戰，強調這次拜登政府所公佈的貿易議程，「很大程度上帶有宣示意味」，「中美之間新的磨合期還沒有結束，接觸、談判的窗口依然存在。美國需要想清楚，到底是要合作，還是要鬥爭。而對於中國來說，與其同美國爭吵，不如埋頭把自己的事情做好。中美矛盾的轉折點最終還是取決於誰的經濟更強、發展勢頭更猛」。

另外，美國人工智能國家安全委員會（NSCAI）周一（1日）建議國會收窄晶片製造技術的「咽喉點」，嚴格限制中國採購先進電腦晶片生產設備，防止中國半導體業未來幾年超越美國，又提到美國應與日本、荷蘭等國家共同制訂對先進晶片生產設備出口許可政策。

復旦大學美國研究中心副主任宋國友對此表示，很多國家不太可能追隨拜登政府的想法，而是會採取相對較為中立的策略來應對美國壓力，「中國的技術具有獨創性和一定程度的領先性，一些國家其實更需要與中國進行技術合作。而且，美國打壓中國有『維持領導力』的戰略利益，但對其他國家來說，與中國的戰略競爭意願並沒有那麼強烈」，並認為中國應「以我為主」地發展人工智能技術，同時加強在該領域與其他國家的科技合作，以應對美國的打壓。

《環球時報》／《蘋果》資料室

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