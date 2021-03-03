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武漢肺炎｜北京拘4人偽造核酸檢測證明 首批11.7萬劑牛津疫苗運抵台灣

3小時前
圖為3月2日，北京延慶冬奧賽區的工程工人到八達嶺國際會展中心排隊接種武漢肺炎疫苗。（中新網）

（內容更新）兩岸疫情最新數字：內地周二（2日）新增10宗確診個案，全部為境外輸入，分別是四川5宗、廣東3宗，雲南及陝西分別各1宗，另外新增2宗疑似個案。大陸累計確診89,933宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診955宗，死亡個案9宗。

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全國兩會將於明天（4日）起由全國政協會議揭開序幕早前當局要求進京的旅客需攜帶近7日內醫院提供的核酸檢測陰性證明，但近日北京鐵路部門發現不少旅客偽造陰性核酸檢測證明進京，至少已有4人因此被行政拘留。

當中包括32歲來自黑龍江省的女士陳某，她於2月27日上午乘搭火車進京，車上她聽到廣播得知，出站時需要7日內的核酸檢測證明，但是陳某的電子版核酸檢測證明是2月19日獲得的，於是她利用手機的修圖軟件將核酸檢測日期修改為「2月22日」，甚至把修改過的圖片發給朋友炫耀。工作人員發現陳某的證明上有塗改痕迹，於是報警。

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同樣是在2月27日，邯鄲東站的工作人員發現一封「來自未來」的檢測證明，一名姓黃旅客的核酸檢測報告，顯示的採集時間為2月28日，報告發生日期是3月1日，在民警的盤問下，旅客初時還堅持是民警看錯了，最後才坦承為了出行方便、讓同事為其偽造核酸檢測報告。

內地迄今有四款武漢肺炎疫苗獲附條件批准上市，其中有兩款來自國藥集團中國生物。集團董事長楊曉明周二（2日）表示，生產兩款疫苗是為了「確保能研發出來、能夠量產、上市」，形容這為「雙保險」的做法。他說，從目前全球對疫苗的需求來看，即使國藥集團有兩款疫苗，還是供應少於需求，強調會爭取今年內能生產超過10億劑。

北京市疫苗接種工作組周二（2日）表示，從今年1月1日至3月2日下午2時，北京累計接種765萬劑次疫苗，累計有逾500萬人接種，其中264萬人完成兩個劑次接種。

中國工程院院士鍾南山周二（2日）在廣州出席由愛丁堡大學組織舉辦的國際疫情防控專家研討會，與美國傳染病學專家福奇博士（Anthony Fauci）進行線上對話。鍾南山表示，隨着疫苗的研發和陸續上市，「至少要有2至3年的時間才能實現世界範圍內的群體免疫」，並預料全球疫情可在一年內得到基本控制，「我個人對未來還是很樂觀的，因為我們的方向是對的，大部份國家目前的傳染病例正在減少。一年以後會是甚麼樣還很難預測，但一年以後所有的情況都會比現在更好。」

福奇則表示，全球合作對防疫非常重要，除了出於道義責任，亦與病毒變異有關，「僅僅一個國家的成功防疫是不夠的，如果不開展跨國合作，病毒會在跨國傳播中快速變異，反過來又會衝擊已經成功防疫的國家」，又指要找到經濟和防疫之間的平衡需多方努力，包括將社會科學、政治科學界聯合起來，找到真正有效的解決辦法。

四川新增5宗境外輸入確診個案，全部來自尼日利亞，並新增8宗無症狀感染者。

在台灣，中央流行疫情指揮中心透過世衞組織武肺疫苗全球獲取機制（COVAX）取得的20萬劑阿斯利康疫苗（AstraZeneca），已在今天上午10時25分，由大韓航空編號691班機運抵桃園機場，目前暫時放在華儲公司的冷凍倉庫內，並由航空警察守護。據了解，該批疫苗是由冷藏集裝箱RKN運送至台灣，集裝箱本身具有溫度控制系統，可控制貨品運送的溫度在攝氏2至8度，以確保疫苗在運送過程不會變質。

衛生福利部多名官員則透露，他們是在該批疫苗抵台前約1小時才收到通知，並強調由於這批疫苗備受關注，檢驗小組將加派人手確保安全。疫情指揮中心指揮官陳時中回應事件時指，該批疫苗共11.7萬劑，是台灣與阿斯利康藥廠直接簽約洽購的一部分，而不是來自全球獲取疫苗機制（COVAX），且將優先安排醫護人員接種。

國家衞生健康委員會官方網站／北京日報／新華網／中央社／台灣《蘋果新聞網》

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