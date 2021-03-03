（內容更新）兩岸疫情最新數字：內地周二（2日）新增10宗確診個案，全部為境外輸入，分別是四川5宗、廣東3宗，雲南及陝西分別各1宗，另外新增2宗疑似個案。大陸累計確診89,933宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診955宗，死亡個案9宗。

全國兩會將於明天（4日）起由全國政協會議揭開序幕，早前當局要求進京的旅客需攜帶近7日內醫院提供的核酸檢測陰性證明，但近日北京鐵路部門發現不少旅客偽造陰性核酸檢測證明進京，至少已有4人因此被行政拘留。

當中包括32歲來自黑龍江省的女士陳某，她於2月27日上午乘搭火車進京，車上她聽到廣播得知，出站時需要7日內的核酸檢測證明，但是陳某的電子版核酸檢測證明是2月19日獲得的，於是她利用手機的修圖軟件將核酸檢測日期修改為「2月22日」，甚至把修改過的圖片發給朋友炫耀。工作人員發現陳某的證明上有塗改痕迹，於是報警。

同樣是在2月27日，邯鄲東站的工作人員發現一封「來自未來」的檢測證明，一名姓黃旅客的核酸檢測報告，顯示的採集時間為2月28日，報告發生日期是3月1日，在民警的盤問下，旅客初時還堅持是民警看錯了，最後才坦承為了出行方便、讓同事為其偽造核酸檢測報告。

內地迄今有四款武漢肺炎疫苗獲附條件批准上市，其中有兩款來自國藥集團中國生物。集團董事長楊曉明周二（2日）表示，生產兩款疫苗是為了「確保能研發出來、能夠量產、上市」，形容這為「雙保險」的做法。他說，從目前全球對疫苗的需求來看，即使國藥集團有兩款疫苗，還是供應少於需求，強調會爭取今年內能生產超過10億劑。

北京市疫苗接種工作組周二（2日）表示，從今年1月1日至3月2日下午2時，北京累計接種765萬劑次疫苗，累計有逾500萬人接種，其中264萬人完成兩個劑次接種。

中國工程院院士鍾南山周二（2日）在廣州出席由愛丁堡大學組織舉辦的國際疫情防控專家研討會，與美國傳染病學專家福奇博士（Anthony Fauci）進行線上對話。鍾南山表示，隨着疫苗的研發和陸續上市，「至少要有2至3年的時間才能實現世界範圍內的群體免疫」，並預料全球疫情可在一年內得到基本控制，「我個人對未來還是很樂觀的，因為我們的方向是對的，大部份國家目前的傳染病例正在減少。一年以後會是甚麼樣還很難預測，但一年以後所有的情況都會比現在更好。」

福奇則表示，全球合作對防疫非常重要，除了出於道義責任，亦與病毒變異有關，「僅僅一個國家的成功防疫是不夠的，如果不開展跨國合作，病毒會在跨國傳播中快速變異，反過來又會衝擊已經成功防疫的國家」，又指要找到經濟和防疫之間的平衡需多方努力，包括將社會科學、政治科學界聯合起來，找到真正有效的解決辦法。

四川新增5宗境外輸入確診個案，全部來自尼日利亞，並新增8宗無症狀感染者。

在台灣，中央流行疫情指揮中心透過世衞組織武肺疫苗全球獲取機制（COVAX）取得的20萬劑阿斯利康疫苗（AstraZeneca），已在今天上午10時25分，由大韓航空編號691班機運抵桃園機場，目前暫時放在華儲公司的冷凍倉庫內，並由航空警察守護。據了解，該批疫苗是由冷藏集裝箱RKN運送至台灣，集裝箱本身具有溫度控制系統，可控制貨品運送的溫度在攝氏2至8度，以確保疫苗在運送過程不會變質。

衛生福利部多名官員則透露，他們是在該批疫苗抵台前約1小時才收到通知，並強調由於這批疫苗備受關注，檢驗小組將加派人手確保安全。疫情指揮中心指揮官陳時中回應事件時指，該批疫苗共11.7萬劑，是台灣與阿斯利康藥廠直接簽約洽購的一部分，而不是來自全球獲取疫苗機制（COVAX），且將優先安排醫護人員接種。

國家衞生健康委員會官方網站／北京日報／新華網／中央社／台灣《蘋果新聞網》

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