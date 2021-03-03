香港數年前有法國留學生將身份證的中文名起為「激烈的海膽」，已經笑爆網絡。台灣近日，有人改名求好運，居然把身份證名字加長至「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」（下稱心肝）25個字，成為全台名字字數最多的人。當事人聲稱，不排除日後再把名字加長至50個字。

台灣台南市47歲的士司機黃鑫翔上周五（2月26日）到安平戶政事務所，申請把名字改為上述25字，由於超出姓名欄只能填寫15個全型字體的電腦限制，最終要改用美工針筆手寫。職員更要先練習20分鐘才敢落筆。

心肝表示，希望新名能成為神明的心肝寶貝，獲得祝福。單身的他表示信奉道教，名字上的神明都是大眾平常會拜的神。心肝指，一直有改名念頭，農曆新年後決定付諸行動，但未有與家人商量。

心肝解釋，新名字中也包含「衰神」，是因早年莫名其妙被家人踢出自家工廠、開的士謀生，自覺「人生不一定是順遂」，希望改名後，接受眾神的祝福，讓自己開心面對後半人生。

米已成炊後，心肝才和家人說明改名的緣由，「目前是沒有激烈的反對意見」。他也把此事告訴好朋友，對方先是質疑說「真的嗎？」確認後一直笑說「你太瘋狂了」。黃男說，「改名後，我的心情愉悅，值得了啦！」

對於這個全台最長名字，日後會否影響日常生活。心肝指，往後簽信用卡時只要卡簽名相符便可，戶政事務所職員也建議他刻一顆印章，方便未來辦理其他事務，至於會否導致申請其他證件及使用金融服務時有困難，他則稱「目前還不知道」，認為只要依規定辦理即可。

他表示，按台灣法例，一生人可改名3次，笑言如有機 會，下次可能把名字改成50字。

台灣過去也出現過長得異常的名字，包括曾經參選嘉義縣長、嘉義市長與兩屆立委選舉的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，以及「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，但上述分別15字及19字的名字，現在俱不敵黃男的「黃大嵐是喜神財神衰神福德正神所有神祝福的寶貝小心肝」。

台灣《蘋果新聞網》

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