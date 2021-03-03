繼美、澳、英、法等國先後派出戰艦到南海「自由航行」後，連一向低調的德國海軍，也罕有地在8月派巡防艦駛經南海，令外界關注南海局勢的未來發展。早前即有報道指，德國一向對中國的「政經分離」策略將有改變，未來會加強在印太區的「存在感」，與區內的民主陣營加強聯擊，以抑制中國的擴張。

中國根據九段線主張，對幾乎整個南海水域有主權聲索，近年並對其所控制的島礁，作軍事改造，與周邊國家有主權爭議外，西方國家也擔心航行自由受到威脅，紛紛派出軍艦在南海實施自由航行行動，否定中國的權益聲索。

而二戰後一直對派兵出國很敏感的德國，決定在8月派巡防艦到亞洲，期間會通過南海，表明不會進入有爭議島礁的12海哩範圍內。不過，外界仍視為德國介入南海事務的信號。

在1月25日，《日本經濟新聞》已刊出報道，引述德國政府的消息人士指，德國準備在夏天派軍艦到日本，期間可能到澳洲及南韓停靠，並會於多個太平洋法國屬地接受補給和與法國舉行聯合演習。以顯示德國再把焦點放在印太地區上。

報道指，隨着對華強硬的德國綠黨政治實力上升，今年9月大選後可能執政，過去對華的「政經分離」立場，即政治保持距離，只談經濟合作，這種「取巧型」的策略將難以為繼。

報道指，鮮有在亞洲現身的德國軍艦，再次到亞洲具有重要象徵意義，顯示它以行動回應對北韓及中國的警惕。這是德國在2002年，軍艦進行海上訓練期間，曾到日本港口靠泊後，19年來第一次再有軍艦到亞洲。

報道認為，亞洲並非德國的傳統利益範圍，之所以對印太區安全表現積極，是想向世界展示有意於維護國際秩序。而去年秋季德國通過「印太指導方針」，強調印度洋和南中國海自由航行的重要後，德國政府及執政黨人士也紛紛表明，僅有外交政策不足以在國際上有說服力，需要有實際行動。所以決定派遣海軍以捍衞德國的利益，被視為對中國展示強硬一面。

德國國防部國會政務次長Thomas Silberhorn當時便表示，海軍的亞洲之行雖然「不針對任何人」，但也「不能允許他們（中朝）運用自己的力量去強加他們自己主張的秩序。」

報道引述德國執政黨另一名消息人士說：「我們將展現與民主夥伴的團結。澳洲、日本要求我們派遣軍隊，我們將依從他們的請求。」

由於德國不想把國安全部依靠美國，希望歐洲能為自身安全承擔更多責任。派出軍艦到亞洲，也是向周邊國家展示參與區內安保的決心和實力。

《日本經濟新聞》

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