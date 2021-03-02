在槍戰中身亡的李育儒從少年時期就不斷犯案，大半生都在監獄度過，目前還有多宗上訴中的案件；被綁架的柯姓富商年僅38歲，經營網絡賭博。據報，李在獄中結識柯的「長輩」，熟知對方財力雄厚，便與其他同黨策劃犯案。

被綁富商靠賭波發達

台灣媒體報道，一月被綁架的柯姓富商，從事網絡博弈行業，現在出任嘉義縣一個知名廟宇的董事，之前到大陸從事各式球類網絡賭博發迹，回台後繼續從事地下賭博及錢莊生意賺到錢後，也有投資房地產。

至於身中多槍的李育儒從小時便開始犯下盜竊等罪行，當兵時也因強盜案被捕，服刑至1995年。出獄後不久，他又因1987年犯的《懲治盜匪條例》贓物案件遭判刑20餘年判決，再度服刑至2011年。到了2018年，他與前妻販毒被判刑15年4月，二審上訴被駁回，目前案件最由最高法院審理。在2019年，他又因販賣海洛英被羈押兩個月，此案一審判他8年6月徒刑，案件同樣在最高法院審理中。

據報，李育儒因在獄中結識柯姓富商的「長輩」，熟知對方財力雄厚，策劃犯案，他們在柯姓男子的保時捷裝上GPS定位追蹤器，及到柯所住的地方附近租屋監視。而柯在報案時，報稱家人只付了300萬元新台幣（約83.5萬港元）贖金，但警方清查各疑犯的賬戶，至目前已扣得約一千餘萬元新台幣，目前警方還在釐清柯有否「低報」贖金。

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