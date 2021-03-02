【通街拉閘】內地個體戶小店疫情下出現結業潮。數據顯示，去年1月至11月內地共吊銷、註銷逾300萬個體戶及私人公司。內地有企業數據分析師估計，其中倒閉的小店、店舖多達過百萬間。經濟學者徐家健向本報分析指，個體小商戶大量結業，反映內地受網購興起及疫情影響，生意模式轉型，未來經濟的實際走勢是否轉差，還需留意其後新註冊商戶數量。

疫情下，官方公佈去年全年國內生產總值（GDP）增長仍有2.3%，但個體戶結業潮，卻為國內經濟響起警號。內地企業資料查詢網站「企查查」數據顯示，去年頭個11月，已吊銷301萬間個體戶或私人公司，內媒引述企查查數據分析師崔凡指，排除網店、流動攤販，小店倒閉數量仍達上百萬。

健身洗浴衝擊最大

內媒走訪天津營口道潮流商圈發現，900米長街道上的44間舖，有17間停業、多間正轉讓；上海則有店主為生計，違法經營色情業，更多小店老闆「跑路」避債。

數據顯示，倒閉小店集中於東部沿海地區，江蘇、廣東、山東的註銷量居全國頭三位。而從天津、長春、瀋陽等地可發現，教育、健身、洗浴等行業受衝擊最大。結業的小店企業，注資金額皆少於500萬元（人民幣，約599萬港元，下同），當中7成注資額更少於100萬元（約119萬港元）。內媒綜合專家意見建議，政府應出手協調業主減租、放寬地攤經濟等助小店生存。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，疫情底下因生意模式轉變，令結業潮難以避免。數據顯示有54.5%結業小店營業三年以上。徐分析，大量小店經營較長時候後才結業，或反映過去數年內地網購崛起，打擊門市生意，「小店放棄實體店舖，要轉型思考新生意方向」。但徐亦認為現時負面預測內地經濟走勢言之尚早，他指，「除留意個體戶倒閉數量，也要看未來新註冊商戶數量，要看到經濟自然調節過程，你見他倒閉了，但倒閉後市場會調節，業主想租得出（舖位），租金夠低，就會有能盈利的生意重新進駐」。

網購崛起打擊門市

據「2019年第四次全國經濟普查」，每間個體工商戶可帶動2.37人就業。徐估計，隨着生意轉型，許多來自結業小店的勞動力，會轉到其他行業，例如近年興起的外賣送餐服務；沿海城市的外來勞動人口，也可能會回到受到衝擊較少的地區就業。

據《2020中國個體工商戶洞察報告》，截至2020年8月全國有8,920萬間個體工商戶，其中批發及零售業，住宿及餐飲業，合共佔73%。該年頭8個月，外賣相關的個體戶新註冊量為33萬，為2019年的9.1倍。

《蘋果》記者/澎湃新聞