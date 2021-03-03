波羅的海國家立陶宛（Lithuania）正計劃在台灣設立經濟代表處，並考慮離開大陸與中東歐17國的「17+1」機制。立陶宛國家廣播電視台（LRT）周二（2日）報道，該國的國會外交委員會已於上月通過決議，支持立陶宛脫離北京主導的「17+1」機制；前資深外交官、現任國會外交委員會主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）更表示，立陶宛應該轉為與其它民主國家合作，並透露正計劃與台灣擴展關係，成立經濟代表處。

帕維里奧尼斯說：「中國打算透過『17+1」機制接管中東歐各國的基礎建設，為甚麼我們要冒這個險？」，又指愛沙尼亞、拉脫維亞和其他幾個東歐國家亦在考慮轉為與其它民主國家合作，同時透露立陶宛正計劃與台灣擴展關係，成立經濟代表處。

立陶宛外長林克維丘斯（Gabrielius Landsbergis）在國會通過決議後亦表示，「17+1」機制「幾乎沒有為立陶宛帶來好處」，「我不是說要現在立即離開，而是應該考慮與中國建立更有效的關係。立陶宛需要知道自己的利益所在，『17+1」機制對歐洲沒有用處，反而正在分化歐洲，因為各國對中國的看法都不同。」

中國為拉攏中東歐國家創立的「17+1」機制，近年由於未有兌現投資承諾，以及令歐洲陷入分化局面而備受批評。中國─中東歐國家領導人於上月「17+1」舉行視像峯會，並由國家主席習近平主持，惟斯洛文尼亞、羅馬尼亞、保加利亞、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等6個歐盟成員國今年僅派部長與會，創下歷年參與層級最低的紀錄。

德國最大報章《南德意志報》分析，部份中、東歐國家對中國擴大影響力有疑慮，因此對「17+1」機制缺乏興趣，「直到會議快開始都不知道派誰與會」；有歐盟官員透露，中、東歐多國對「17+1」機制感到失望，原因除了與美國大力施壓，也與「中國沒有兌現投資承諾」，多年來老是向各國畫大餅、開了一大堆空頭支票有關。尤其立陶宛等波羅的海國家，備受俄羅斯的軍事威脅，需要美國和北大西洋公約組織（NATO）的保護傘，在美中對抗時當然選擇站在美國這邊。

中央社／立陶宛國家廣播電視台

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