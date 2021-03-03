第十三屆全國人大四次會議和全國政協第十三屆四次會議（下稱：全國兩會）即將於本周四（3月4日）在北京召開，除了國務院總理李克強周五（5日）發表的政府工作報告是兩會焦點外，「十四五規劃」如何定調、年度GDP目標設定、台港議題等均引起外界關注。內媒報道則指，民生議題、疫情防控、生育政策等議題亦是兩會的焦點所在。

去年因武漢肺炎疫情而押後至5月舉行的全國兩會，今年終於回歸至3月舉行，但會期仍會縮短，至本月11日閉幕。兩會的焦點之一是經濟增長（GDP）目標，去年政府工作報告受疫情影響，首次未有提出具體GDP目標，但內地去年仍錄得經濟增長2.3%。路透社1月曾引述消息人士稱，中國今年可能同樣不設GDP目標，原因是擔心設立目標可能會鼓勵地方政府追求經濟增長，令債務風險增加。

《中國新聞網》周二（2日）報道，國家主席習近平早前宣佈如期完成脫貧攻堅目標任務，近1億貧困人口實現脫貧，但中國仍然面臨鞏固脫貧成果的任務，「脫貧摘帽之後如何防止返貧？怎樣建立健全動態監測預警和幫扶機制？鞏固拓展脫貧攻堅成果如何與鄉村振興有效銜接？」，強調這將成為兩會的關注焦點。

另外，據教育部預測，2021年高校畢業生數目將高達909萬人，創下新高，然而在疫情影響下，其就業問題與家庭生計息息相關，因此兩會將派發甚麼就業補助亦是重點。至於中國出生人口持續減少，國家衞健委上月更提出「率先在東北地區全面放開人口生育限制」，中國如何破解生育意願下降的難題亦是關注焦點。

《新華網》周三（3日）以題為《2021年兩會前瞻：歷史交匯點上的中國信號》的報道，指中國如何進一步做好疫情常態化防控，鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果，是社會關注的焦點，並引述復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏稱，下一階段的工作重點是加速推進疫苗接種，「當全民疫苗接種覆蓋完成，民眾將真正迎來常態化生活」。

報道又稱，民眾對養老問題的關注增加，預計2025年內地60歲及以上老年人口將突破3億，2033年將突破4億，因此兩會將如何部署應對人口老齡化，「事關每個家庭，對經濟社會持續發展具有深遠意義」。

中國新聞網／新華網

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