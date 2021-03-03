台灣駐教廷大使館昨（2日）出版通訊透露，台灣台南主教李若望就職時高舉教宗方濟各的任命書，大陸青島主教陳天浩就職儀式卻全程隻字不提教宗，反映兩岸主教就職儀式形成強烈對比。

依照天主教教義，主教均須由教宗任命，但在大陸以「拒絕外國勢力干預」為由禁止。中梵2018年簽署《主教任命臨時性協議》後，中國應承認教宗對中國主教有最後任命權，但在實際就任儀式中未見落實。

駐教廷大使館每季以英、意雙語發行的通訊，內容主軸是台梵互動大事、台灣教會動態，也包括兩岸關係、中國天主教動態。通訊定期發送給教廷各部會首長、外交使節團、教會修會領袖等，也上載到大使館網站上。

駐教廷使館最新一期通訊封面報道，今年1月1日台南主教李若望舉行祝聖典禮，文中除清楚指出，李若望是去年11月14日「正式獲得教宗方濟各任命」，內頁刊登李若望向群眾高舉教宗任命書的巨幅照片，也顯示李若望對教宗的推崇與感謝。

不過翻到通訊最後的「中國教會快訊」欄位，其中摘錄「亞洲新聞社」（Asia News）去年底青島主教陳天浩就職的消息，程序卻有很大差異。根據中國官方新聞稿顯示，只提到陳天浩祝聖儀式是由中國政府自設的天主教愛國會主席房興耀主持，隻字未提教宗授權，儀式照片中也未見出示教宗任命書。

一位熟悉中梵關係的學者指出，把兩岸近期主教就職照片放在一起對照，已勝過千言萬語，中國政府日前宣佈5月將實施更嚴格的《宗教教職人員管理辦法》，其中第16條明訂主教產生方式是「由中國主教團批准並祝聖」，完全未提到教宗任命這個關鍵程序，引發各界質疑中國違背中梵協議內容。

天主教媒體「天亞社」（UCA NEWS）上月26日以「中國宗教新法無視梵中協議」為題報道，中國宗教新法規定主教將由「中國天主教團」與「天主教愛國會」選出，但這兩個組織都受到中國共產黨直接控制，且是不受教廷承認的，教宗在新法條文中沒有任何角色，與中梵協議精神完全背道而馳。

美國刊物《國家評論》（National Review）2月19日以「中國背棄與教廷的協議」為題報道，中國與教廷簽署協議的目的只是想藉此消滅不願聽從政府的地下教會，中國政府現在已把地下神職人員迫害得差不多了，就悄悄撕毀協議實質內容，制訂宗教新法排除教宗對中國天主教的影響力。

《國家評論》也引用香港作為例子，指香港從英國手中回歸中國時，中國政府也曾承諾讓香港保留民主自由體制，但沒多久就毀棄了對香港的「一國兩制」承諾，中國如今再度公然違背中梵協議精神，凸顯國際社會與中國交手困難重重，因為中國的遊戲規則裏沒有公平公正可言。

中央社／天亞社／《國家評論》

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