中國電訊設備商華為副董事長兼首席財務官長孟晚舟引渡案，聽證會在加拿大時間1日於卑詩省最高法院再度展開，聆訊為期五天。華為代表律師庭上指，滙豐內部電郵顯示，滙豐早已知道華為擁有星通技術，美方指控有誤導成份，要求推翻引渡案。

辯方料拉特朗普落水

美國指控孟晚舟2013年向滙豐做出不實陳述，謊稱華為子公司「星通科技」（Skycom Tech）與華為無關，讓滙豐為星通提供金融服務。此外，星通科技涉嫌2009年至2014年間，與伊朗電信業者進行涉及美國商品和技術的交易，規避並違反美國對伊朗的制裁。

華為代表律師里奧（Addario）周一於新一輪聆訊中反擊孟晚舟誤導滙豐的說法，斷言負責監督與華為交易的滙豐全球客戶關係經理，早知華為控制「星通技術」的戶口。達里奧指滙豐員工電郵顯示，華為控制「星通技術」相關資料早已「隨意分享」，因此銀行違反任何美國對伊朗的制裁禁令，孟晚舟也沒有責任。

案中另一爭議點是美國前總統特朗普是否有干涉案件，預計孟晚舟代表律師將以「特朗普的言論對案件有害」，以及無法繼續合理地公平審訊為由，要求停止聆訊。此外，加拿大總理杜魯多則在孟晚舟引渡案再開庭前夕，接受美媒訪問時強調，不會迫於壓力而釋放孟晚舟。

路透社