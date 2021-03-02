美國貿易代表署周一發表報告，表示拜登政府將使用一切可行方法，打擊中國一系列傷害美國勞工及企業的不公平貿易行為，包括盜竊智慧財產權、強制技術轉讓和工業補貼等。

報告指，美方需制訂全面和更有系統的方法去應對中國挑戰，又指當局正全面檢視與中國的貿易政策。報告亦特別提到美方將重點解決中方在新疆強迫勞動的行為，強調美國及全球消費者，都不希望貨架上出現強迫勞動製造產品。

國會提議結束「一中政策」

此外，美國國會共和黨籍眾議員蒂法尼、佩利近日提出決議案，呼籲美國與台灣恢復正式邦交，終結過時的「一中政策」，並要求美方支持台灣在聯合國等國際組織內，取得正式會員身份，以及啟動美台洽簽自由貿易協定程序。決議案指出：「『一中政策』既過時，也對美台人民無益處，且無法反映台灣70多年來皆為主權獨立國家的明顯事實」，同時呼籲美國總統承認台灣民選政府合法性、正常化美台外交關係，並允許雙方互派大使及廢除限制美台官員溝通往來的準則。

不過，這類共同決議案獲兩院通過後，不會遞交美國總統簽署，所以不具法律效力，僅代表美國國會立場。台灣外交部發言人歐江安昨日表示，感謝美國眾議員提案，強調將與美國國會議員及行政部門保持聯繫，深化台美友好關係。

美國之音/中央社