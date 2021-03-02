全國人大及政協兩會在北京召開，每年都有大大小小不同的提案。今年有政協針對人口問題，提出為獨居青年提供心理健康、婚戀諮詢服務；亦有人要求整治娛樂圈涉毒亂象，規定「一次吸毒、終身禁演」。

內地人口老化問題嚴重，生育率持續下跌。全國政協委員、民進上海市委專職副主委胡衛，提交針對「空巢青年」（單身並獨居青年）的提案。他指2018年全國有7,700萬名空巢青年，預計今年上升至9,200萬人，影響結婚率和生育率。他建議政府以半公益、公益形式購買服務，為這類群體提供心理健康服務、婚戀諮詢服務等，通過「愛的課程」、「家庭實務課程」，改善他們的婚戀難題。早前女星鄭爽在美國代孕事件，令代孕話題引起關注。全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉就提出，中國有4,000萬至5,000萬人群面臨無法生育的問題，建議應允許不孕夫婦代孕，有條件地允許合法代孕。

提議吸毒藝人「終身禁演」

另外針對明星涉毒的亂象，他亦提出將「一次吸毒，終身禁演」寫進法律中。建議指，內地至2019年底有214.8萬吸毒者，濫用大麻者以境外學習或工作人員及演藝人員為主。但目前處理措施，不足以遏制明星吸毒，認為有必要準確界定「禁演」範圍。澎湃新聞