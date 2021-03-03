荷蘭早前繼美國和加拿大後，第三個國家國會表決在新疆維人正被種族滅絕。英國廣播公司（BBC）與加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）昨（2日）報道，中國政府近年有計劃地稀釋新疆維吾爾族及少數民族人口，已將逾60萬新疆少數民族勞工送往數千公里外的各省工廠工作，迫使他們遠離家鄉和傳統生活方式，藉此讓他們「感化、融化、同化」，並減少維族人密集程度。

報道引述天津南開大學中國財富經濟研究院一份2019年12月提交政府高層的報告，內容詳述新疆和田地區如何為了影響和同化少數民族，將他們送往其他省分工作。

根據中國政府與官媒說法，數以萬計的維族人在送往其他地區工作前，均接受為期數月的訓練，包括學習普通話，以及公安和中共幹部教導的「法治教育」課程，要讓他們成為「勤奮工作、民族團結與遵守法紀的模範」。但在官方宣稱要為新疆人脫貧的背後，對付維族等少數民族政策的實際目的，其實是要讓他們脫離家鄉與穆斯林傳統生活方式，融入中共自行塑造的「中華民族」。

《環球郵報》引述一名不具名的中國學者指出，中共近年已將至少60萬名維族及其他少數民族勞工自新疆送往中國其他各省的工廠，部份人口離家遠至3,500公里。他們在電子零件、成衣紡織、假髮製品等各類工廠工作，顯示中國各地供應鏈均有新疆勞工，外國公司若使用這些供應商的產品，所生產的商品就可能涉及強迫勞工問題。

《環球郵報》記者到訪中國各地部份工廠，訪問來自新疆的員工，他們表示，在工廠內大多實施種族隔離政策，經常一個月工作29天，且無法自由外出。部份勞工還簽下為期３年的合約，一年才能回家一次；部份近年被送往工廠工作的維族工人無奈地說，他們別無選擇。

BBC引述央視2017年一則報道，明白顯示和田地區皮山縣要為安徽一間紡織工廠招募100名工人，但地方官員「在大太陽下喊了兩天」，沒有一個居民報名，於是官員改變方式，從兩個村莊篩選出有符合條件勞動力的人家，「上門去做工作」。報道指，官員游說一名19歲維族女子Buzaynap，甚至說「不滿意就馬上回來」，Buzaynap在「其他人去我才去」的條件下含淚同意，離家前與母親相擁而泣。最後有數十人被招募前往安徽，絕大多數都是首次離家的年輕女孩，官媒卻將此美化為不僅能「增加收入、改善生活，也是打開了一扇通往外界的窗口」。

由南開大學多名學者撰寫的報告，內容是根據2018年5月在新疆和田縣進行的田野調查，報告2019年12月23日在網絡公開發表，數月後就被撤下，但已被境外學者下載存檔。報告結論是，將維族勞工大規模遷移到新疆其他地區或中國其他省分，能稀釋維族人口密度，是「感化、融化、同化」他們的重要方法，還能「讓他們的思想發生轉變」。

研究新疆情勢的德國專家曾德恩（Adrian Zenz）針對這份報告撰寫分析文章，指報告中直言新疆有「過剩人口」要處理，以及要以遷移勞工作為降低新疆少數民族密集程度的手段，是「最令人驚愕」的事。

報告又指，在進行田野調查之時，新疆各地政府均有「輸出勞工」的目標壓力，單是和田縣當時就已「輸出」25萬名勞工，是當地適齡勞工人口的五分之一。縣內「每個村莊」都設置工人募集站點，任務是家家戶戶去拜訪，說服年輕人離家到遠方工作。

所有維族工人須接受「政治思想教育」，然後集體送往工廠，通常一次就「輸出」成百上千人，「由政治幹部率領及陪同」，以進行嚴格管控。不願離開自己土地與羊群的農人與牧人，政府則有集中機構代為飼養。

報告又指，抵達工廠工作的維族人均受到「集中管理」，官員會與他們「同吃同住」。不過報告也坦言，這套「輸出工人」做法的有效運作，因各地漢人的「嚴重歧視」觀念而受阻礙。

報告指出，部份沿海省分的警察會不讓維族人下火車，他們只好被迫原車返鄉。報告建議中央下令各地警察禁止這麼做。報告甚至警告，中國在新疆的治理政策恐過於激進，例如被送入再教育營的人數「遠超過」那些疑與極端主義有關的人口，「維吾爾族不應全部被視為暴亂分子」。

中國外交部聲明回應稱，報告「僅反映作者的個人看法」，多數內容與事實不符，希望記者以中國官方發表的「權威資訊」作為新疆報道的根據。

英國廣播公司／加拿大《環球郵報》

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