大陸以台灣鳳梨（菠蘿）有病蟲害為由，宣佈3月1日起禁止進口，被外界認為是以政治打擊台灣經濟，惟似乎效果適得其反，除了香港人搶購台灣水果，日本各界都有人聲援台灣，其中包括以「PPAP」一曲風靡全球的PIKO太郎，另外日本科學家茂木健一郎亦發文指幫助台灣，間接亦可以影響大陸。總統蔡英文今日更與一眾綠營縣長戴上菠蘿口罩，呼籲台灣人團結將台灣菠蘿推銷到國際。

民進黨今（3日）在中常會前舉行「買鳳梨挺農民」記者會，屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁化身「購物台主持人」，宣佈組成鳳梨台灣隊共同行銷，並即時提供訂購專線。總統蔡英文表示，台灣會更團結，把鳳梨推向國際舞台。特別的是，蔡英文與綠營縣市長，還戴著菠蘿口罩。

蔡英文等人的菠蘿口罩，有白色的菠蘿圖案，上面還寫有「 I ❤ Taiwan」。不過潘孟安的口罩又跟其他人不一樣，菠蘿口罩是淺黃色，潘孟安口罩是淺藍色，上面除了鳳梨，還有香蕉、蓮霧等台灣水果。

另外，桃園市長鄭文燦日前因大陸禁止進口台灣菠蘿事件，在推特用日文發文聲援台灣農民，強調台灣人不會因此退縮，亦邀請日本人嘗一下台灣產菠蘿，帖文得到日本網友熱烈回響，民黨議員小野田紀美、茂木健一郎、藝人PIKO太郎等知名人物紛紛轉載，PIKO太郎特別大讚先前來台時，嘗過的鳳梨汁、鳳梨派都很棒，「最喜歡台灣鳳梨了！」

推特有逾百萬關注者的茂木健一郎也轉推鄭文燦推特文章，鼓勵日本人多吃台灣菠蘿：「大家來吃台灣鳳梨吧，很好吃，又能應援台灣人，也維繫人類的未來！也應該間接對中國有影響吧。」

鄭文燦的文章亦引起朝日電視台注意，由知名主持人大下容子主持的節目，特別欽點鄭文燦接受視像訪問，談台灣菠蘿事件，鄭文燦於節目中批評大陸政府用菠蘿做為討價還價的工具威脅台灣，是不正確的手段。

台灣聯合報／Twitter

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