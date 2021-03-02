台灣高雄昨早爆發警匪槍戰，當地警方在高雄鼓山明誠四路圍捕早前綁架他人的疑犯李育儒時，李拒捕並企圖開槍，警員連開19槍還擊，李身中多槍死亡。由於案發地點鄰近台灣前總統陳水扁的高雄物業，槍戰也引來關注。

據悉，李育儒為首的綁架集團於今年1月下旬，擄走柯姓富商，柯的家人交了3,000萬元新台幣（下同，約833萬港元）贖金後獲釋，他在上月中報警。至昨日，該綁架集團中的六人，只餘下李的女友仍然在逃，其餘四名同黨已全部歸案，警方亦已起獲1,200萬元（約333萬港元）的贓款。

案情指，李育儒等人在1月24日凌晨3時20分，趁着30多歲的柯姓富商到嘉義市一家按摩會館消費時將他擄走，當時三人持槍強押柯上車，然後開車到嘉義縣朴子市，並向柯的家人開價3,000萬元贖金。李等人取得贖金後，在當天凌晨5時許釋放柯。

柯姓富商獲釋後，擔心遭報復，遲遲不敢報案，直到上月15日才向嘉義警方報案，警方成立專案小組偵辦，鎖定李育儒等人位於高雄的落腳處。在昨日取得拘捕令及搜查令後，嘉義警方聯同刑事局南部打擊犯罪中心等單位展開行動。昨早9時半，發現李育儒身處於停泊在高雄鼓山區明誠四路的座駕，即採取拘捕行動。警員先以車輪包圍其座駕，不讓他開車離開，李曾開車衝撞，但不成功。警員即荷槍實彈，手持盾牌緩緩靠近他的座駕，喝令李「下車！」，李不單沒有依從指示，還拿出手槍，指向警方，警員見即朝李連開19槍。

鄰近陳水扁物業惹關注

警員持槍緩緩靠近，確認李育儒中槍後，立即叫救護車，警方將包圍的車輛移開，李的座駕的擋風玻璃遭射穿、前車輪也洩氣。救護人員到場，將李從車上抬出來，並對他進行心肺復蘇，並送院搶救，但仍宣告不治。鑑證人員發現，李育儒除了頭部有傷，子彈多集中在腹部。

鑑證人員事後在車內找到一把已上膛的克拉克制式手槍，除了已上膛的子彈，彈匣還有12發子彈，亦在車內找到一顆子彈，該枚子彈有撞針撞擊痕迹，可見當時李育儒曾試圖開槍，但因子彈未擊發射出，警方立即以火力壓制。

由於槍戰發生在陳水扁家族持有的人文首璽大樓斜對面的路旁，陳水扁的兒子陳致中昨也說，事發當時他和家人都不在家，不過父親住在高雄時，每天都會在那邊散步運動，且周邊是密集住宅社區，希望市民沒有受到驚嚇，也感謝警察追緝過程沒有流血並奮力守護高市治安。

台灣蘋果新聞網/中央社