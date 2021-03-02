中國武漢肺炎疫苗注射進度大落後，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山表示，內地已接種5,200萬劑疫苗，接種率只佔14億人口的3.56%。該數字遠低於同為疫苗生產國的英國和美國。鍾南山指，中國目標是今年6月底，將疫苗接種率提高到四成。同為官方流行病學專家吳尊友則表示，若美國8月前，有九成人口接種武漢肺炎疫苗，中美兩國有望撤銷所有旅遊限制。

鍾南山：望6月底增至40%

中國大舉對外援助疫苗之際，國內接種率卻偏低。鍾南山出席一個論壇時承認，從全球來看，以色列接種疫苗人數佔總人口的比例最高，為92.46%，阿聯酋超過60%，英國超過30%，美國為22%；而截至2月底，內地接種率僅3.56%。他透露，「我從中國疾病預防控制中心了解到，接下來，中國的疫苗接種率希望今年6月底達到40%。」他又指，群體免疫不能透過大量人患病實現，必須用疫苗接種達成；他估計，全球群體免疫需至少兩至三年時間或以上。

雖然疫苗接種率較低，但中國對美國持更高標準。中國疾病預防控制中心首席流行病學專家吳尊友稱，只要美國8月前有九成人口接種疫苗，達成群體免疫，排除政治因素，中美兩國有望撤銷旅遊限制。吳尊友又指，疫情在中國的擴散，於1月中旬開始放緩，疫情未來走向取決於各國採取的措施、疫苗的覆蓋率，以及疫苗保護期有多長。

新華社